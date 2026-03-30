Crvena zvezda se osvetila Dubaiju: MVP Miljenović plesao u Pioniru

Crvena zvezda pobijedila je Dubai u jednom od derbija kola u ABA ligi i revanširala im se za ubjedljiv poraz u prethodnom kolu regionalnog takmičenja - 84:79.

Nezaustavljiv je bio Stefan Miljenović, kome je Pionir skandirao "MVP, MVP". Poslije duple evroligaške nedjelje, dva meča koja su završena poslije produžetaka (pobjeda protiv Baskonije i poraz od Barselone), srpska ekipa je pokazala karakter i iskupila se za lošu partiju u Sarajevu. I to bez četvorice prvotimaca pošto je Obradović odlučio da odmori Kodija Milera Mekintajera, Čimu Monekea, Semija Odželeja i Donatasa Motiejunasa.

Bilo je puno tenzije i nervoze na obje strane. Sudijska trojka Sašo Petek (Slovenija) i dvojica hrvatskih arbitara (Josip Radojković/Denis Hadžić) je nervirala sve u Pioniru. Saša Obradović je prvi "čelendž" tražio posle samo 14 sekundi. Onda je i Aleksa Avramović sportskim gestom priznao da su sudije pogriješile i da se lopta odbila od njega i da treba da bude za Zvezdu.

Zvezda je odigrala skoro savršeno prvo poluvrijeme, napravila seriju 16:0 i na pauzi je imala dvocifreno vođstvo (47:33). Oba tima su se mučila u šutu za tri u prvih 20 minuta, Zvezda je imala 2/8, Dubai 1/6.

Drugo poluvrijeme je Zvezda dobro počela, Batler je donio "+17" (55:38) i onda kao da je ekipa potpuno stala. Uslijedila je serija gostiju od 16:0 i potpuni povratak u igru (55:54). Bila je to najava dramatične završnice. Nezaustavljiv je bio Filip Petrušev u tim momentima.

Ali, u posljednjoj četvrtini je Stefan Miljenović preuzeo odgovornost u momentima kada nisu igrali ni Batler ni Nvora i pokazao je koliko može. Dvorana mu je u jednom momentu skandirala "MVP, MVP" što pokazuje najbolje kako je igrao. Malo grešaka u završnici koja se odužila, ali je Zvezda na kraju "ovjerila" trijumf.



