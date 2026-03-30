logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zašto novinari nisu to pitali Sašu Obradovića?": Milutin Aleksić objasnio šta zamjera treneru Crvene zvezde

"Zašto novinari nisu to pitali Sašu Obradovića?": Milutin Aleksić objasnio šta zamjera treneru Crvene zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poslije poraza Crvene zvezde od Barselone Milutin Aleksić objasnio je i šta ne može da razumije u odlukama Saše Obradovića.

Milutin Aleksić kritikuje Sašu Obradovića Izvor: MN Press/Youtube/ UNA TELEVIZIJA/Printscreen

Crvena zvezda se iz Španije vratila sa skorom 1-1. Igrala je dva produžetka u razmaku od dva dana, pobijedila je Baskoniju u Vitoriji (108:100), pa je u Barseloni poražena (92:88). Na tom meču je Saša Obradović donio i neke odluke koje su zbunile mnoge, među njima je i Milutin Aleksić koji je objasnio šta zamjera srpskom stručnjaku.

"Prvo moram da kažem da izgubiti od Barselone nije kiks", počeo je Milutin Aleksić izlaganje na "UNA televiziji".

Zatim je dobio direktno pitanje šta misli o tome što veću minutažu nisu imali Ognjen Dobrić (igrao pet minuta), Tajson Karter (15) i centri (Džoel Bolomboj igrao 12, Ebuka Izundu samo pet, Hasijel Rivero 15). Forsirao je niže petorke u kojima je Semi Odželej bio na poziciji pet (30 minuta).

"Dobro je pitanje, ima mladosti u toj ekipi. Ima igrača koji nisu igrali, prvi Izundu. Ne vidim razlog zašto nije. Nije objašnjeno", rekao je Aleksić.

"Izostala su pitanja novinara za Sašu"

Bivši košarkaš Crvene zvezde ističe da su mediji morali baš to da pitaju Obradovića na konferenciji za medije.

"Čini mi se da su malo izostala konstruktivna pitanja novinara za Sašu Obradovića. Zašto Izundu nije igrao? Trebalo bi da znamo. Zvezda nije uopšte pokazala tu snagu koju je, čini mi se, imala u rezervi", jasan je Aleksić.

Šta čeka Crvenu zvezdu u Evroligi?

Crvena zvezda je trenutno na skoru 19-15 i trenutno je na devetom mjestu na tabeli Evrolige, isti skor ima i Monako, dok su sa po 20-14 ispred Barselona, Panatinaikos i Žalgiris, a skor 20-13 ima Hapoel koji ima meč manje. Prvih šest timova ide direktno u plej-of, a ekipe od 7. do 10. pozicije boriće se kroz plej-in turnir. Ostala su četiri kola do kraja, Zvezda ima dva meča kod kuće i dva na strani.

Ovako izgleda raspored Zvezde do kraja Evrolige:

  • 2. 4. Crvena zvezda - Partizan (20.00)
  • 7. 4. Crvena zvezda - Pariz (20.00)
  • 10. 4. Asvel - Crvena zvezda (20.45)
  • 16. 4. Real Madrid - Crvena zvezda (20.45)



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda KK Barselona Milutin Aleksić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC