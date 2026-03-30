"Zašto novinari nisu to pitali Sašu Obradovića?": Milutin Aleksić objasnio šta zamjera treneru Crvene zvezde

Poslije poraza Crvene zvezde od Barselone Milutin Aleksić objasnio je i šta ne može da razumije u odlukama Saše Obradovića.

Crvena zvezda se iz Španije vratila sa skorom 1-1. Igrala je dva produžetka u razmaku od dva dana, pobijedila je Baskoniju u Vitoriji (108:100), pa je u Barseloni poražena (92:88). Na tom meču je Saša Obradović donio i neke odluke koje su zbunile mnoge, među njima je i Milutin Aleksić koji je objasnio šta zamjera srpskom stručnjaku.

"Prvo moram da kažem da izgubiti od Barselone nije kiks", počeo je Milutin Aleksić izlaganje na "UNA televiziji".

Zatim je dobio direktno pitanje šta misli o tome što veću minutažu nisu imali Ognjen Dobrić (igrao pet minuta), Tajson Karter (15) i centri (Džoel Bolomboj igrao 12, Ebuka Izundu samo pet, Hasijel Rivero 15). Forsirao je niže petorke u kojima je Semi Odželej bio na poziciji pet (30 minuta).

"Dobro je pitanje, ima mladosti u toj ekipi. Ima igrača koji nisu igrali, prvi Izundu. Ne vidim razlog zašto nije. Nije objašnjeno", rekao je Aleksić.

"Izostala su pitanja novinara za Sašu"

Bivši košarkaš Crvene zvezde ističe da su mediji morali baš to da pitaju Obradovića na konferenciji za medije.

"Čini mi se da su malo izostala konstruktivna pitanja novinara za Sašu Obradovića. Zašto Izundu nije igrao? Trebalo bi da znamo. Zvezda nije uopšte pokazala tu snagu koju je, čini mi se, imala u rezervi", jasan je Aleksić.

Šta čeka Crvenu zvezdu u Evroligi?

Crvena zvezda je trenutno na skoru 19-15 i trenutno je na devetom mjestu na tabeli Evrolige, isti skor ima i Monako, dok su sa po 20-14 ispred Barselona, Panatinaikos i Žalgiris, a skor 20-13 ima Hapoel koji ima meč manje. Prvih šest timova ide direktno u plej-of, a ekipe od 7. do 10. pozicije boriće se kroz plej-in turnir. Ostala su četiri kola do kraja, Zvezda ima dva meča kod kuće i dva na strani.

Ovako izgleda raspored Zvezde do kraja Evrolige:

2. 4. Crvena zvezda - Partizan (20.00)

7. 4. Crvena zvezda - Pariz (20.00)

10. 4. Asvel - Crvena zvezda (20.45)

16. 4. Real Madrid - Crvena zvezda (20.45)



