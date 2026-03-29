Opet se mijenja format Evrolige: Licence idu u zaborav, Crvena zvezda i Partizan čekaju rasplet

Čelnik Evrolige Ćus Bueno najavio je velike promjene u Evroligi.

Evroliga će morati da se transformiše pod pritiskom NBA i FIBA koje planiraju da osnuju novo takmičenje na tlu Starog kontinenta. Direktor Ćus Bueno najavio je novu promjenu formata, a više informacija će se znati poslije sastanka koji je zakazan za 14. april. Sada smo dobili konkretnu najavu - licence bi trebalo da odu u zaborav, a klubovi pređu na franšizni sistem.

Postoji inicijativa da takmičenje bude prošireno na 22 kluba i da se osnuju dvije konferencije po ugledu na NBA.

"Interno razgovaramo da li ima smisla mijenjati format. Videli smo koliko je zahtjevan sistem sa 20 timova, sa mnogo putovanja i duplim kolima tokom nedjelje. Još nismo odlučili da pređemo na dvije konferencije", rekao je Bueno za "Gazetu delo Sport" i dodao:

"Ako to učinimo, to će biti uz najmanje 22 tima. U suprotnom, broj utakmica bi se smanjio za 25-30 posto, što bi moglo da utiče na TV prihode. Sa pet ili šest manje domaćih utakmica, klubovi bi rizikovali i pad prihoda od karata i sponzora. Trenutno razmatramo obje opcije".

Veliki problem pravi trenutna politička situacija u svijetu. Rusi i dalje nisu vraćeni u međunarodna takmičenja, dok situacija na Bliskom istoku predstavlja dodatni rizik.

"Ako postoji rizik da kvalitet opadne i geopolitička situacija to ne podržava, nema smisla povećavati broj timova."

Bueno je svjestan da klubovi nisu zadovoljni prihodima koje ostvaruju putem takmičenja i to će biti polazna tačka najavljenih reformi.

"Evropska košarka ne ostvaruje prihod kakav bi trebalo, ako se u obzir uzme činjenica da je drugi najpopularniji sport u Evropi, sa 60-70 miliona navijača".

Spominjalo se da će neki od klubova akcionara napustiti Evroligu i pridružiti se NBA. Olimpija iz Milana se takođe spominjala u novom projektu Amerikanaca.

"Ne vidim razlog da (Olimpija) Milano napušta Evroligu. To je sjajan tim sa ogromnom tradicijom, jedan od klubova koji su tu od početka. Bio sam u Milanu povodom proslave 90 godina kluba", rekao je Španac i dodao:

"Takođe, ne vidim mogućnost da neki drugi brend vodi veliki košarkaški klub u Milanu osim Olimpije. Fenerbahče već godinama traži novu raspodjelu prihoda. Radimo na tome da sistem bude pravedniji za sve."

Trogodišnje licence Evrolige trenutno imaju Crvena zvezda, Partizan i Virtus iz Bolonje.

"Nisam veliki ljubitelj sistema licenci na tri ili pet godina. U okviru našeg trogodišnjeg plana, želimo da naredne sezone 13 klubova sa licencama pretvorimo u stalne franšize."

