Za tri kola Zvezdine šanse pale za 33 odsto: Superkompjuter zakuvao pred završnicu Evrolige

Kolike su šanse Crvene zvezde da prođe u plej-of Evrolige - ili makar plej-in? Značajno su manje nego prije samo tri kola.

Evroliga ulazi u uzbudljivu završnicu i praktično se još ništa ne zna, a situacija se mijenja iz kola u kolo. Tako je Crvena zvezda poslije španske turneje (pobjeda nad Baskonijom i poraz od Barselone) značajno umanjila svoje šanse da prođe direktno u plej-of, dok su se smanjile šanse čak i za plej-in. Makar prema analizi "superkompjutera".

Specijalizovani profil na Tviteru pod nazivom "Figurei8ht", koji već godinama analizira situaciju u Evroligi i donosi kalkulacije o stanju na tabeli, drastično je spustio šanse Crvene zvezde da prođe u plej-of, odnosno plej-in.

EuroLeague playoff picture is shifting fast

Here’s what today’s simulations show (Mar 29):



Top 4 almost locked

Fenerbahçe | Olympiacos | Real Madrid



⚔️ 4th spot up for grabs

Valencia 36%

Žalgiris 25%

Panathinaikos 25%



Top 6 race wide open

23 wins…pic.twitter.com/OWPHSD7qGN — Figurei8ht (@Figurei8ht)March 29, 2026



Poslije 34. kola Crvena zvezda je deveta na tabeli sa skorom 19-15 (koliko ima i Monako), a "superkompjuter" ocjenjuje da su šanse da ostane u najboljih deset - 79 odsto. Od timova iz najboljih deset, Zvezda ima i najmanje šanse da "uhvati" plej-of (prvih šest) i daje joj se tek 11 odsto šanse.

Prije samo tri kola, situacija je bila potpuno drugačija. Crvena zvezda je imala 92 odsto šansi da bude u najboljih 10, a čak 44 odsto da se nađe u najboljih šest. Dva poraza u tri meča promijenila su situaciju na tabeli.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 31/38 (️ card)



Key takeaways:

Top 4 (seeded PO) is clear

Hapoel and Crvena Zvezda have a slight advantage for Top 6

Play-in is still open as Dubai's winning streak gradually closes the gap to the Top 10.



Top 4 | 23…pic.twitter.com/YAmJwmRGCB — Figurei8ht (@Figurei8ht)March 14, 2026

Ko najviše ugrožava Zvezdu?

S obzirom na ovakvu situaciju, najvažnija stvar za Crvenu zvezdu je da obezbijedi makar plej-in, odnosno što bolju poziciju jer ogromna je razlika između osmog i desetog mjesta na tabeli. Da bi to uradila, moraće da se bori prije svega sa Barselonom, Hapoelom i Monakom, odnosno Makabijem koji najviše "diše" za vratom.

Klub iz Tel Aviva ima 17-16 (meč manje) i najlakši raspored do kraja, a nalazi se u najboljoj formi od svih ekipa u Evroligi (8-2 u posljednjih deset utakmica).

S kim još igra Crvena zvezda?

I dalje Crvena zvezda sve drži u svojim rukama, ali će sigurno biti pod većim pritiskom nego do prije tri kola, pa će svaka od četiri naredne utakmice biti kao finale.

2. april: Crvena zvezda - Partizan

7. april: Crvena zvezda - Pariz

10. april: Asvel - Crvena zvezda

16. april: Real Madrid - Crvena zvezda



