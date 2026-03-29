Za tri kola Zvezdine šanse pale za 33 odsto: Superkompjuter zakuvao pred završnicu Evrolige

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Kolike su šanse Crvene zvezde da prođe u plej-of Evrolige - ili makar plej-in? Značajno su manje nego prije samo tri kola.

Kolike su šanse Crvene zvezde da prođe u plej-of Evrolige Izvor: Pedja Milosavljevic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evroliga ulazi u uzbudljivu završnicu i praktično se još ništa ne zna, a situacija se mijenja iz kola u kolo. Tako je Crvena zvezda poslije španske turneje (pobjeda nad Baskonijom i poraz od Barselone) značajno umanjila svoje šanse da prođe direktno u plej-of, dok su se smanjile šanse čak i za plej-in. Makar prema analizi "superkompjutera".

Specijalizovani profil na Tviteru pod nazivom "Figurei8ht", koji već godinama analizira situaciju u Evroligi i donosi kalkulacije o stanju na tabeli, drastično je spustio šanse Crvene zvezde da prođe u plej-of, odnosno plej-in.


Poslije 34. kola Crvena zvezda je deveta na tabeli sa skorom 19-15 (koliko ima i Monako), a "superkompjuter" ocjenjuje da su šanse da ostane u najboljih deset - 79 odsto. Od timova iz najboljih deset, Zvezda ima i najmanje šanse da "uhvati" plej-of (prvih šest) i daje joj se tek 11 odsto šanse.

Prije samo tri kola, situacija je bila potpuno drugačija. Crvena zvezda je imala 92 odsto šansi da bude u najboljih 10, a čak 44 odsto da se nađe u najboljih šest. Dva poraza u tri meča promijenila su situaciju na tabeli.

Ko najviše ugrožava Zvezdu?

S obzirom na ovakvu situaciju, najvažnija stvar za Crvenu zvezdu je da obezbijedi makar plej-in, odnosno što bolju poziciju jer ogromna je razlika između osmog i desetog mjesta na tabeli. Da bi to uradila, moraće da se bori prije svega sa Barselonom, Hapoelom i Monakom, odnosno Makabijem koji najviše "diše" za vratom.

Klub iz Tel Aviva ima 17-16 (meč manje) i najlakši raspored do kraja, a nalazi se u najboljoj formi od svih ekipa u Evroligi (8-2 u posljednjih deset utakmica).

S kim još igra Crvena zvezda?

I dalje Crvena zvezda sve drži u svojim rukama, ali će sigurno biti pod većim pritiskom nego do prije tri kola, pa će svaka od četiri naredne utakmice biti kao finale.

  • 2. april: Crvena zvezda - Partizan
  • 7. april: Crvena zvezda - Pariz
  • 10. april: Asvel - Crvena zvezda
  • 16. april: Real Madrid - Crvena zvezda



Standings provided by Sofascore

