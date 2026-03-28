"Ako je bilo neke priče tada, sada je nema": Obradović zna šta je presudilo Zvezdi u Barseloni

Saša Obradović oglasio se poslije poraza Crvene zvezde od Barselone u Španiji.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda nije uspjela da ostvari duplu pobjedu na "španskoj turneji". Oba meča je igrala u produžecima, savladala je Baskoniju u Vitoriji, ali je poklekla u Barseloni (92:88). Saša Obradović se oglasio poslije meča.

"Očigledno je da je stvar u detaljima, tim koji je igrao više fajnal-for utakmica, koji zna kako da završi meč. Imali smo svoje šanse, možda smo imali malo više izgubljenih lopti, ali to je dio košarke. Borili smo se veoma dobro, nemam bilo kakve zamjerke na naše igrače, uradili smo veoma dobar posao", rekao je Obradović odmah poslije meča.

Potom je nešto detaljnije pričao o dešavanjima na utakmici. Nije htio da stavlja u prvi plan neke greške svoje ekipe.

"To je dio ovakve utakmice, veliki ulog, dobra potrošnja, postoje greške, nemam šta da zamjerim timu. Falila nam je koncentracija u nekim taktičkim stvarima, poput pravljenja faulova. Bez obzira na sve, imali smo šansu. Možda u nekim momentima smo je lako propustili i nismo iskoristili momenat. To je ono što mogu da kažem. Ostavljamo iza nas i idemo dalje", poručio je Saša u razgovoru za "Arenu sport".

Upitan je za dva produžetka koja su igrana u dva meča u Španiji.

"Nemam šta da zamjerim. Ako je bilo neke bilo kakve priče o prethodnoj utakmici, ova je bila drugačija. Možeš da očekuješ greške, Barselona ima igrače koji imaju fajnal-forove, teške utakmice, možda je i to jedan dio iskustva bio na njihovoj strani. Osim njihove dvorane. Ponavljam, ništa nemam da zamjerim momcima", zaključio je Obradović.