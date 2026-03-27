Nevjerovatan razlog odlaganja utakmice Crvene zvezde!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni u 34. kolu Evrolige.

Utakmica 34. kola Evrolige koja se igra između Barselone i Crvene zvezde u Španiji pomjerena je za pola sata, a sada je poznat i razlog odlaganja. U zvaničnom saopštenju je navedeno da su u pitanju problemi sa "logistikom", a zapravo postoji problem sa dresovima crveno-bijelih.

Kako prenosi "Sportklub" dresovi su oštećeni tokom pranja nakon utakmice sa Baskonijom i bilo je neophodno obezbijediti novu garnituru do početka meča u Barseloni.

Ispostavilo se da oni mogu da stignu do Španije, ali ako početak utakmice bude pomjeren za pola sata, što je domaćin prihvatio.

Veliki ulog u Barseloni

Oba tima se nalaze na plej-in pozicijama i žele direktan plasman u plej-of Evrolige. Srpski i španski tim su na skoru 19-14 kao i Monako i Panatinaikos, tako da nas u posljednjih pet kola očekuje velika borba. Procjene su da će za direktan plasman u plej-of biti potrebne 22 pobjede, tako da crveno-bijelima fale još tri ukoliko žele proboj u sigurnu zonu.

