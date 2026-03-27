Evo kad počinje prodaja ulaznica za "vječiti derbi" u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan u Beogradskoj areni 2. aprila.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nakon duplog kola u Španiji dočekuju Partizan u Evroligi, u okviru 35. kola. Novi duel "vječitih" je zakazan za 2. april od 20 časova, a klub sa Malog Kalemegdana je već objavio najvažnije informacije za navijače. Pošto je okršaj u ABA ligi bio slabije posjećen, za nedjelju dana se očekuje potpuno druga slika iz Beogradske arene.

Očekivano, za ovaj duel vlada veliko interesovanje, pa će prodaja utakmica početi već u ponedjeljak u 12 časova, na sada već standardan način: online i kroz prodaju na zvaničnim prodajnim mjestima KK Crvena zvezda Meridianbet (klupske prodavnice).

Početak prodaje je ponedjeljak, 30.marta od 12h i traje sve do početka utakmice.

Konkretna uputstva

Online prodaja će se odvijati tako što će uz unos QR koda jedne sezonske karte, biti omogućena kupovina do 4 dnevne karte za derbi, po izboru kupca.

Link za kupovinu karata je: https://ticketplay.rs/ (link je aktivan od 12 časova u ponedjeljak).

Na prodajnim mjestima, uz prilaganje sezonske karte na uvid, takođe će biti moguća kupovina do 4 dnevne karte, po izboru kupca.

Radno vrijeme prodajnih mjesta:

KKCZ Shop - Arena plato sjever

30.03.- Ponedjeljak od 12-15 časova;

31.03.- Utorak od 12-20 časova;

01.04.- Srijeda od 12-20 časova;

KK CZ Shop - Mitropolita Petra

30.03.- Ponedjeljak od 12-20 časova

1.03.- Utorak od 12-20 časova;

01.04.- Srijeda od 12-20 časova;

Arena blagajna jug

02.04.- Četvrtak od 12-20 časova;

Prije toga, košarkaši Zvezde u ponedjeljak igraju i meč 5. kola TOP 8 faze ABA lige sa ekipom Dubaija. Taj meč igraće se od 19 sati u hali Aleksandar Nikolić.

Karte za utakmicu se kreću od 2.500 i 3.000 na nivou 400, do loža gdje treba izdvojiti od osam do 16.000. Jedan dio karata u parteru i počasnim mjestima je već rasprodat.

