Dobre vijesti za Partizan: Valensija bez ključnog igrača stiže u Beograd

Dobre vijesti za Partizan: Valensija bez ključnog igrača stiže u Beograd

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Jedan heroja pobjede protiv Olimpijakosa neće biti u sastavu za meč u Beogradu.

zan montero ne igra protiv partizana Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekuju Valensiju u 34. kolu Evrolige, a Španci će biti oslabljeni neigranjem jednim od ključnih igrača Žana Montera. Ovo je za Valensiju jako važan meč jer žele da obezbijede plasman u plej-of, dok će crno-bijeli igrati rasterećeno kao i prethodnih nekoliko kola.

Dvadesetvogodišnji bek je definitivno otpao iz konkurencije za meč u Beogradu, pošto je povrijedio desnu ruku tokom okršaja sa Olimpijakosom u prošlom kolu. On je jedno od najprijatnijih iznenađenja u Evroligi ove sezone sa prosjekom od 13,2 poena i 4,5 asistencija po utakmici.

Ekipa Pedra Martineza se suočava sa povredama u ključnom dijelu sezone, a protiv crno-bijelih neće igrati ni Lopez Arostegi koji je i dalje van terena zbog povrede tetive.

Valensija i dalje konkurentna u borbi za plej-of i trenutno su na četvrtoj poziciji na tabeli iza Real Madrida koji ima isti skor pobjeda i poraza 21-12.

Kakva je situacija u Partizanu?

Trener Đoan Penjaroja neće moći da računa Dvejna Vašingtona, dok je sa trenzima konačno počeo Mario Nakić. Za duel u Beogradu neizvjestan je centar Tonje Džekiri.

"Mario danas počinje normalno da trenira sa ekipom. Očekujemo da u narednom periodu bude spreman i da zaigra."

Žofri Lovernj o povratku u Partizan
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

