"Moramo da pazimo na Pantera": Obradović zna od koga prijeti najveća opasnost Zvezdi u Barseloni

Saša Obradović i Ognjen Dobrić su oprezni pred meč Crvene zvezde i Barselone u Španiji.

Crvena zvezda je poslije produžetka uspjela da slomi otpor Baskonije (108:100) i da nastavi trku za plej-of Evrolige. Pokušaće na "španskoj turneji" da upiše i drugu pobjedu pošto u petak gostuje Barseloni (20.30 časova). Uoči te utakmice oglasili su se trener Saša Obradović i kapiten crveno-bijelih Ognjen Dobrić.

"Meč u Vitoriji je pokazao da nema lakog protivnika, svima mnogo znači svaka pobjeda. Gotovo da se potvrđuje pravilo da je mnogo teže igrati mečeve u kojima jednoj ekipi rezultat znači mnogo, a druga bez pritiska želi da pokaže svoj kvalitet", rekao je Saša na početku i podsjetio meč sa Baskijcima.

Poslije toga se osvrnuo na predstojeći duel sa timom Ćavija Paskvala, ujedno i meč protiv jednog od direktnih konkurenata za plej-of.

"Barselona igra promjenljivo, ali nas svakako očekuje teška utakmica. U atmosferi 'Blaugrane' nije lako igrati. Imamo nekoliko igrača koji su dosta istrošeni utakmicom u Vitoriji, ali umora nema, u fazi smo sezone koja je važna. Osvježićemo se, oporavićemo se i punom koncentracijom i energijom moramo da odigramo tu utakmicu. Posebno treba da vodimo računa o glavnim igračima Barse - Panteru, Klajburnu, Šengeliji, iako je cijeli tim izuzetno kvalitetan. Možemo da ih zaustavimo jedino timskom igrom u meču koji će biti vjerovatno na manji broj posjeda. Barselona je u Beogradu igrala strpljivo i nametnula svoj ritam. Moraćemo da budemo mentalno izdržljivi do same završnice i da tu tražimo svoju šansu", završio je Obradović.

"Zna se od koga prijeti najveća opasnost"

Sa šefom struke se složio i Ognjen Dobrić koji je podsjetio na prvi meč u kom je Barsa slavila u Beogradu.

"Očekuje nas težak meč u Barseloni protiv izuzetno iskusne ekipe koja ima dosta kvalitetnih igrača. Popunjeni su na svakoj poziciji. Jesmo se puno potrošili protiv Baskonije, ali smo upisali važnu pobjedu i u dobrom raspoloženju idemo na Barselonu. Zna se od koga napadački prijeti najveća opasnost u tom timu. Imamo iskustva iz prve utakmice i pokušaćemo da uvedemo meč u ritam koji nama odgovara. Osvježićemo se, treniraćemo u četvrtak u njihovoj dvorani i bićemo spremni. Sada umora nema, svaka utakmica je važna, moram oda odigramo čvrsto", jasan je Dobrić.