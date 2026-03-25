Uživo, Baskonija - Crvena zvezda: Ne igra Ebuka Izundu

Tok utakmice izmeđe Baskonije i Crvene zvezde možete pratiti uživo na sajtu MONDO.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Baskoniji u 33. kolu Evrolige i ukoliko žele da ostanu konkurentni za plej-of, crveno-bijeli moraju da dobiju ovaj meč.

Utakmica u Vitoriji može biti mač sa dvije oštrice... Baskonija je odavno ispala iz trke za doigravanje i nalazi se na pretposljednjoj poziciji na tabeli, ali želi da sačuva čast pred domaćim navijačima. Izabranici Saše Obradovića više nemaju pravo na grešku jer ih za dva dana čeka duel sa Barselonom. Ukoliko budu igrali kao protiv Panatinaikosa u Atini i Fenerbahčea u Beogradu, ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema i sve osim pobjede bi bilo iznenađenje...

Domaći tim neće moći da računa na jednog od najboljih igrača Markusa Hauarda, dok će Saša Obradović na raspolaganju imati sve igrače.Čima Moneke i Ebuka Izundu su ponovo u timu, dok je Donatas Motiejunas nije među 12 odabranih za duplo kolo u Španiji.