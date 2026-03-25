Uživo, Baskonija - Crvena zvezda: Ne igra Ebuka Izundu

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Baskoniji u 33. kolu Evrolige i ukoliko žele da ostanu konkurentni za plej-of, crveno-bijeli moraju da dobiju ovaj meč.
Utakmica u Vitoriji može biti mač sa dvije oštrice... Baskonija je odavno ispala iz trke za doigravanje i nalazi se na pretposljednjoj poziciji na tabeli, ali želi da sačuva čast pred domaćim navijačima. Izabranici Saše Obradovića više nemaju pravo na grešku jer ih za dva dana čeka duel sa Barselonom. Ukoliko budu igrali kao protiv Panatinaikosa u Atini i Fenerbahčea u Beogradu, ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema i sve osim pobjede bi bilo iznenađenje...
Domaći tim neće moći da računa na jednog od najboljih igrača Markusa Hauarda, dok će Saša Obradović na raspolaganju imati sve igrače.Čima Moneke i Ebuka Izundu su ponovo u timu, dok je Donatas Motiejunas nije među 12 odabranih za duplo kolo u Španiji.
Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos
Ne igra Ebuka Izundu!
Procijenjeno da je bolje da Nigerijac još malo sačeka sa povratkom poslije povrede. Nije igrao protiv Panatinaikosa ni Partizana, a vidjećemo da li će biti spreman za Barselonu u petak. U sastav Crvene zvezde vraća se Dejan Davidovac.
Čima Moneke se oporavio od povrede i to je definitivno veliko pojačanje za crveno-bijele. Saša Obradović je odlučio da ostavi Donatasa Motiejunasa u Beogradu, a Jago će ponovo dobiti šansu prije Miljenovića.
"Ovo će biti moj prvi put da se vraćam. Specijalna? Ne znam, u ovom dijelu sezone samo trebamo da dođemo do pobjede i to jedino na šta sam fokusiran. Očigledno je da u timu Baskonije imam nekoliko prijatelja, osvojili su Kup na čemu im čestitam, biće lijepo što ću ih vidjeti.Pritisak je jedna stvar, tu je pravi rolerkoster emocija sa raznim komentarima i sličnim stvarima. Očigledno da se spolja stvari ne vide kao kada ste unutra, u terenu. To je interesantno, kao ljudsko biće nastavljam da radim i ponosan sam na sebe".
"Dobro, valjda smo i mi malo privikli. Igramo s velikim pritiskom. Svaka utakmica je biti ili ne biti i to je sigurno s jedne strane otežavajuća okolnost, ali ako imaš velike ciljeve - moraš da se nosiš sa tim. Ove sezone su se desile utakmice s fazama koje nisu bile najsjanije, ali to je iskustvo. Nije mnogo ljudi bilo na fajnal-foru i učimo utakmicu po utakmicu, ne bežimo od uloge favorita. Znamo da je teško kod njih na njihovom terenu, imaju sjajnu atmosferu, sigurno je zaslužno i što su uzeli Kup Kralja. Ta opuštenost i rasterećenost može da bude problem, ali da budemo jaki sami sa sobom i da iskoristimo kvalitet".
"Crvena zvezda je veoma zabavan tim za gledanje. Imaju veliku fizičku snagu i lidera kao što je Kodi, koji igra odličnu sezonu i ima sposobnost da pokriva sve pozicije. Opasni su i mnogo mijenjaju u odbrani", rekao je Galbijati.
Crvena zvezda je trenutno na 10. poziciji koja vodi u plej-in sa skorom 18-14, dok je Baskonija na 19. poziciji sa 23-9. Crveno-bijelima će okvirno biti potrebno 21 ili 22 pobjede za direktan plasman u plej-of.
