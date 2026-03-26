Čima Moneke MVP 33. kola Evrolige: Vratio se u Vitoriju u pokazao ko je gazda

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke proglašen je za MVP-ja 33. kola Evrolige nakon sjajne partije protiv Baskonije u Vitoriji. Nigerijac je meč završio sa 22 poena, osam skokova, dvije asistencije, dvije ukradene lopte i jednom blokadom, što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 32.

U produžetku je bio čovjek odluke postigavši osam poena i tri skoka, pa je priznanje zaluženo otišlo u njegove ruke. Ovo je njegovo drugo MVP priznanje ove sezone, a u karijeri ih je ukupno sakupio pet.

Bolje učinak je imao samo košarkaš Bakonije Trent Forest koji je postigao 31 poen, što mu je rekord karijere. Slobodna bacanja je šutirao perfeknih 15/15, a imao je nekoliko ključnih poteza u momentima kada se lomio meč. Ipak, ostala je Baskonija bez pobjede poslije velike drame, a Forest bez MVP zvanja.

Šta je rekao Moneke?

Nije želio da stavlja sebe u prvi plan poslije jako važne pobjede i bio je bijesan zbog pristupa u prvom poluvremenu.

"Mnogo toga se desilo, najvažnije je da smo pobijedili. Igrao sam ovdje, osjetio sam da je normalna utakmica, onda sam čuo zvižduke na predstavljanju. To me je poremetilo u glavi, nisam očekivao to stvarno. Bili smo užasni u prvom poluvremenu u drugom smo igrali kako treba", rekao je Moneke i dodao:

"Ne radi se o produžetku, već stalno sebe 'zakopamo u rupu' i moramo da se vraćamo. Umoran sam od toga. To je naš identitet trenutno. Ako moraju da viču na nas na poluvremenu da bismo se je**no 'probudili' onda okej. Sve dok se je**no 'probudimo' i dobijemo meč je kul. Ali bih volio da igramo od početka onako kako smo igrali u prvom dijelu."