"Poremetilo me u glavi kada sam to čuo, nisam očekivao": Moneke vikao i psovao poslije pobjede Zvezde

Čima Moneke bio je vidno ljut i bijesan poslije pobjede Crvene zvezde protiv Baskonije. U izjavi poslije meča je psovao i objasnio šta se sve dešavalo na meču.

Crvena zvezda je uspjela da se vrati iz dvocifrenog minusa i da pobijedi Baskoniju u Vitoriji poslije produžetka (108:100). Čima Moneke bio je heroj u dodatnih pet minuta, ali je tokom meča imao dosta uspona i padova. U jednom momentu imao je i žustru raspravu sa saigračem Semijem Odželejem, pa i raspravu sa navijačima. Sve to uticalo je na njega što je priznao poslije meča.

"Mnogo toga se desilo, najvažnije je da smo pobijedili. Igrao sam ovdje, osjetio sam da je normalna utakmica, onda sam čuo zvižduke na predstavljanju. To me je poremetilo u glavi, nisam očekivao to stvarno. Bili smo užasni u prvom poluvremenu u drugom smo igrali kako treba", rekao je Moneke, a prenosi "Meridiansport".

Vidno je bio bijesan i ljut zbog načina na koji su crveno-bijeli igrali. Posebno u prvom poluvremenu u kom su imali 10 poena zaostatka na pauzi (52:42).

"Ne radi se o produžetku, već stalno sebe 'zakopamo u rupu' i moramo da se vraćamo. Umoran sam od toga. To je naš identitet trenutno. Ako moraju da viču na nas na poluvremenu da bismo se je**no 'probudili' onda okej. Sve dok se je**no 'probudimo' i dobijemo meč je kul. Ali bih volio da igramo od početka onako kako smo igrali u prvom dijelu."

"Odželej je moj brat, ne shvatamo to lično"

U završnici utakmice su Moneke i Odželej imali žustru raspravu na terenu. Djelovalo je dosta intenzivno, a Čima je objasnio o čemu se tu radilo.

"Samo naša komunikacija, ne bi trebalo da se dešava u tom momentu meča, ali je to moj brat. Iako je djelovalo intenzivno, to je ono kako ovakve utakmice je**no izgledaju. Ljudi koji nikada nisu igrali ovakve mečeve i igrali pod ovim pritiskom to ne razumiju. Možemo tako da pričamo, ne shvatamo to lično. Semi je moj brat i idemo dalje."

Slijedi meč sa Barselonom i pobjeda protiv direktnog konkurenta u borbi za plej-of bi bila od ogromnog značaja. Meč se igra u petak u "Blaugrani".

"Moramo da pobijedimo, samo o tome razmišljamo", završio je Moneke.