logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Poremetilo me u glavi kada sam to čuo, nisam očekivao": Moneke vikao i psovao poslije pobjede Zvezde

"Poremetilo me u glavi kada sam to čuo, nisam očekivao": Moneke vikao i psovao poslije pobjede Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Čima Moneke bio je vidno ljut i bijesan poslije pobjede Crvene zvezde protiv Baskonije. U izjavi poslije meča je psovao i objasnio šta se sve dešavalo na meču.

Čima Moneke ljut na navijače Baskonije Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela da se vrati iz dvocifrenog minusa i da pobijedi Baskoniju u Vitoriji poslije produžetka (108:100). Čima Moneke bio je heroj u dodatnih pet minuta, ali je tokom meča imao dosta uspona i padova. U jednom momentu imao je i žustru raspravu sa saigračem Semijem Odželejem, pa i raspravu sa navijačima. Sve to uticalo je na njega što je priznao poslije meča.

"Mnogo toga se desilo, najvažnije je da smo pobijedili. Igrao sam ovdje, osjetio sam da je normalna utakmica, onda sam čuo zvižduke na predstavljanju. To me je poremetilo u glavi, nisam očekivao to stvarno. Bili smo užasni u prvom poluvremenu u drugom smo igrali kako treba", rekao je Moneke, a prenosi "Meridiansport".

Vidno je bio bijesan i ljut zbog načina na koji su crveno-bijeli igrali. Posebno u prvom poluvremenu u kom su imali 10 poena zaostatka na pauzi (52:42).

"Ne radi se o produžetku, već stalno sebe 'zakopamo u rupu' i moramo da se vraćamo. Umoran sam od toga. To je naš identitet trenutno. Ako moraju da viču na nas na poluvremenu da bismo se je**no 'probudili' onda okej. Sve dok se je**no 'probudimo' i dobijemo meč je kul. Ali bih volio da igramo od početka onako kako smo igrali u prvom dijelu."

"Odželej je moj brat, ne shvatamo to lično"

Baskonija - Crvena zvezda highlights
Izvor: YouTube/Euroleague

U završnici utakmice su Moneke i Odželej imali žustru raspravu na terenu. Djelovalo je dosta intenzivno, a Čima je objasnio o čemu se tu radilo.

"Samo naša komunikacija, ne bi trebalo da se dešava u tom momentu meča, ali je to moj brat. Iako je djelovalo intenzivno, to je ono kako ovakve utakmice je**no izgledaju. Ljudi koji nikada nisu igrali ovakve mečeve i igrali pod ovim pritiskom to ne razumiju. Možemo tako da pričamo, ne shvatamo to lično. Semi je moj brat i idemo dalje."

Slijedi meč sa Barselonom i pobjeda protiv direktnog konkurenta u borbi za plej-of bi bila od ogromnog značaja. Meč se igra u petak u "Blaugrani".

"Moramo da pobijedimo, samo o tome razmišljamo", završio je Moneke.

Tagovi

KK Crvena zvezda Baskonija Evroliga Čima Moneke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC