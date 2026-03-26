"Ne smijemo ovo sebi više da dozvolimo": Saša Obradović o velikoj pobjedi u Vitoriji

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izuzetno je nezadovoljan izdanjem svojih izabranika u prvom poluvremenu.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je prve utiske poslije dramatične pobjede protiv Baskonije u Vitoriji. Još jednom se pokazalo da u Evroligi nema loših timova, pa je odluka o pobjedniku između konkurenta za plej-of i pretposljednjeg na tabeli morala da padne poslije produžetka.

Srpski stručnjak je još jednom ponovio da njegov tim više ne smije da izađe na teren kao u prvom poluvremenu. Ne misli da su potcijenili rivala, jednostavno fokus i motivacija moraju da budu na mnogo većem nivou.

"Pobijedili smo, naravno da je dobro, moramo da nađemo bolji način da pobjeđujemo, ne možemo ovako da uđemo u utakmicu. Ne mogu da kažem da smo ih potcijenili, igrali smo bez kontakta, labavo, bez trčanja. Taj neki odnos prema protivniku koji je atipičan, sa bekovima, praktično igraju bez centra", rekao je Obradović za "Arenasport" i dodao:

"Bitno je da smo našli način, u drugom poluvremenu, moramo da pričamo o ovome i da ulazimo bolje u mečeve. To jeste mentalna stvar, to je stvar koje ekipa koja ima velike ciljeve sebi ne može da dozvoli, moraš da si duplo više koncentrisaniji, ako se ovako mučiš, i izvlačiš, to nije dobo na duže staze."

Crveno-bijele za manje od 48 sati čeka utakmica sa Barselonom koja je i dalje u igri za doigravanje i poziciju je lošije plasirana.

"Svaka sljedeća pobjeda je veća nego što je mogla da bude. Idemo u Barselonu sa drugom glavom moramo da napadnemo i tamo", jasan je bio Obradović.