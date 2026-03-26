logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne smijemo ovo sebi više da dozvolimo": Saša Obradović o velikoj pobjedi u Vitoriji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izuzetno je nezadovoljan izdanjem svojih izabranika u prvom poluvremenu.

Saša Obradović o pobjedi Crvene zvezde protiv Baskonije Izvor: Arena premium/Screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je prve utiske poslije dramatične pobjede protiv Baskonije u Vitoriji. Još jednom se pokazalo da u Evroligi nema loših timova, pa je odluka o pobjedniku između konkurenta za plej-of i pretposljednjeg na tabeli morala da padne poslije produžetka. 

Srpski stručnjak je još jednom ponovio da njegov tim više ne smije da izađe na teren kao u prvom poluvremenu. Ne misli da su potcijenili rivala, jednostavno fokus i motivacija moraju da budu na mnogo većem nivou.

"Pobijedili smo, naravno da je dobro, moramo da nađemo bolji način da pobjeđujemo, ne možemo ovako da uđemo u utakmicu. Ne mogu da kažem da smo ih potcijenili, igrali smo bez kontakta, labavo, bez trčanja. Taj neki odnos prema protivniku koji je atipičan, sa bekovima, praktično igraju bez centra", rekao je Obradović za "Arenasport" i dodao:

"Bitno je da smo našli način, u drugom poluvremenu, moramo da pričamo o ovome i da ulazimo bolje u mečeve. To jeste mentalna stvar, to je stvar koje ekipa koja ima velike ciljeve sebi ne može da dozvoli, moraš da si duplo više koncentrisaniji, ako se ovako mučiš, i izvlačiš, to nije dobo na duže staze."

Crveno-bijele za manje od 48 sati čeka utakmica sa Barselonom koja je i dalje u igri za doigravanje i poziciju je lošije plasirana.

"Svaka sljedeća pobjeda je veća nego što je mogla da bude. Idemo u Barselonu sa drugom glavom moramo da napadnemo i tamo", jasan je bio Obradović.

Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda Baskonija Saša Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC