Zvezda ima pet finala do kraja sezone: Tu je i derbi protiv Partizana, ovo je kalkulacija za plej-of

Crvena zvezda ima pred sobom pet utakmica najvećeg značaja.

Crvena zvezda je dramatično pobijedila Baskoniju u Vitoriji i ostala aktivna u trci za plasman u plej-of Evrolige. Dijele crveno-bijeli skor 19-14 sa još četiri tima u "Top 10" zoni i pod velikim pritiskom su pokazali karakter, u jednom od mečeva sezone.

Koliko je meč bio važan pokazuje i raspored, jer je trijumf u "Fernando Buesa" areni ponovo otvorio Beograđanima šansu da ostvare cilj i završe u Top 6. Ovo su Zvezdine utakmice do kraja ligaškog dijela:

Barselona - Zvezda 27. mart

Zvezda - Partizan 2. april

Zvezda - Partiz 7. april

ASVEL - Zvezda 10. april

Real - Zvezda 16. april