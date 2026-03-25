Paskval u velikom stilu najavio gostovanje Zvezde: "Taj meč je za nas finale"

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Trener Barselone Ćavi Paskval svjestan je da u goste stiže vrlo težak rival - Crvena zvezda

Ćavi Paskval o utakmici Barselone i Crvene zvezde Izvor: EPA/Alejandro Garcia

Crvena zvezda pred sobom ima važan zadatak, gostovanje Baskoniji, a onda i Barseloni. Turneja po Španiji biće izazovna za Sašu Obradovića, a tome je doprinijela i izjava trenera Barselone Ćavija Paskvala. Riječ je o klubovima koji su vrlo sličnog skora na tabeli, te je svaki sljedeći meč za njih malo finale.

Barselona igra uz mnogo uspona i padova tokom čitave sezone. Ritam u kojem se nalazi nije sjajan, za razliku od Crvene zvezde koja je uspjela da sruši Fenerbahče na domaćem terenu, a igrala je i vrlo tijesno sa Panatinaikosom u Grčkoj. Zbog toga će susret u Barseloni u petak od 20.30 sati biti zahtjevan.

"Situacija u kojoj se nalazimo nije dobra, iz više razloga. Nedostaje nam Nikolas Laprovitola, a niz poraza nas je pogodio i teško se opuštamo i dolazimo na nivo koji možemo da dostignemo. Sada vidim samo da nas čeka pet utakmica, od kojih su tri kod kuće. Meč protiv Crvene zvezde je finale. Timovi iz donjeg dijela tabele igraju veoma dobro i moramo da idemo utakmicu po utakmicu", rekao je Paskval.

Trenutno je Barselona iznad Zvezde na tabeli, jer ima pobjedu više, ali i meč više. U slučaju da crveno-bijeli slave u Vitoriji to bi značilo da imaju isti skor kao i njihov naredni domaćin. Ujedno, to bi značilo da i Monako i Panatinaikos i Žalgiris imaju 19 pobjeda i 14 poraza. Prema toma, u drugom meču duplog kola mnogo toga će se riješiti.

