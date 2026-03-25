"Uradi šta je najbolje za tebe": Moneke dao savjet Kodiju dok se priča o odlasku iz Zvezde

Čima Moneke govorio je o potencijalnom odlasku Kodija Miler-Mekintajera iz Crvene zvezde.

Već neko vrijeme priča se o odlasku Kodija Miler-Mekintajera iz Crvene zvezde, posebno od kada je njegov agent viđen u Grčkoj, što je odmah dovelo do toga da se povezuje prije svega sa Olimpijakosom, pa Panatinaikosom. Kao što je poznato, njemu ugovor sa Zvezdom ističe na kraju sezone i još nije poznato da li će biti produžen ili će htjeti da zaigra na nekom drugom mjestu, ali je i zbog svega toga došao u centar dešavanja.

"Zašto je to vijest?! Viđam agente u svim mogućim gradovima", rekao je njegov saigrač i prijatelj Čima Moneke u podkastu "Triple Threat Show" tokom kog se upravo analiziralo tržište "slobodnih agenata" Evrolige.

"Siguran sam da se razgovori vode. To je normalno. Biće jedan od najtraženijih slobodnih igrača, naročito na poziciji plejmejkera ove sezone, pa ima smisla da svi timovi kojima je potreban igrač na poziciji jedan krenu po njega", dodao je Nigerijac koji je sa Kodijem igrao prethodno i u Baskoniji, dok su od ljetos saigrači u Crvenoj zvezdi.

Ove sezone Kodi Miler-Mekintajer je jedan od najboljih igrača Crvene zvezde, može se reći i da je najkonstantniji u formi, dok je takođe i najbolji asistent Evrolige.

"Naravno, ne želim da ode, ali mora da uradi ono što je najbolje za njega", poručuje Čima Moneke i zaključuje: "Ako je to stvarno, ko zna šta će biti. Ipak, imamo posao koji treba da obavimo - plasman u plej-of. Ako ga obavimo uspješno, onda će se sve zaista ti razgovori tako odvijati".

Podsjetimo, večeras Crvena zvezda igra vrlo važnu utakmicu Evrolige protiv Baskonije u gostima, a zatim je za dva dana čeka još jedno gostovanje u Španiji, ovog puta protiv Barselone.