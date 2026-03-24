"Crvena zvezda je zabavan tim": Trener Baskonije ne gleda tabelu, zanima ga samo sljedeći meč

Autor Dragan Šutvić
Trener Baskonije Paolo Galbijati zadovoljan je stanjem u svlačionici uprkos ne tako dobroj sezoni.

Trener Baskonije o utakmici protiv Crvene zvezde Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Trener Baskonije Paolo Galbijati iznio je očekivanja pred utakmicu sa Crvenom zvezdom koja se igra u 33. kolu Evrolige. Crveno-bijeli su i dalje u igri za plasman u plej-of, dok je španski tim definitivno ispao iz trke.

Italijan je svjestan fizičkih predispozicija koje posjeduju igrači Saše Obradovića, ali je istakao Kodija Milera-Mekintajera koji je nosio dres Baskonije prije dvije sezone.

"Crvena zvezda je veoma zabavan tim za gledanje. Imaju veliku fizičku snagu i lidera kao što je Kodi, koji igra odličnu sezonu i ima sposobnost da pokriva sve pozicije. Opasni su i mnogo mijenjaju u odbrani", rekao je Galbijati.

Iako nemaju baš mnogo razloga za slavlje jer su pretposljednji na tabeli, trener Baskonije je zadovoljan mentalitetom svoje ekipe u ovoj fazi sezone.

"Ovo je dobar tim, dobri su ljudi. Ne može se uvijek biti savršen na terenu, postoje i protivnici… Sutra ćemo morati da odgovorimo na fizičku igru Crvene zvezde. Zadovoljan sam mentalitetom tima, bićemo još bolji", poručio je.

"Ja želim da pobjeđujem utakmice. Moramo da budemo konkurentni u Evroligi kao i u ligi. Svaka utakmica je jedan kilometar koji smo prešli u našem maratonu", zaključio je Gabijati.

Šta je rekao Obradović?

Trener Zvezde je apostrofirao nekoliko igrača Baskonije, a posebno Timotija Luvavua.

"On je jedan ključni igrač, zajedno sa Forestom, baš iz ovoga što nemaju nekog pritiska rezultata, može bilo ko da iskoči. Imaju praktično tri centra. To je dobra i loša stvar jer će sigurno da trče kao i protiv Barse u polufinalu Kupa Kralja, samo su pojačali ritam na minus 11 - i napravili su prednost za finale. To je osnova o kojoj moramo da pričamo i moramo da im zatvorimo kontre, uz glavne igrače, to je odgovor."

