Nikola Kalinić pred duplo kolo Evrolige u Španiji: "Ne igramo protiv Kosjerića ili Bačke Topole"

Autor Nebojša Šatara
Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić najavio je utakmicu protiv Baskonije u 33. kolu Evrolige.

nikola kalinic pred mec sa baskonijom Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić iznio je očekivanja pred utakmicu 33. kola protiv Baskonije u Španiji koja je na programu u srijedu od 20.30. Lider crveno-bijelih kaže da su svi igrači spremni za bespoštednu borbu do kraja regularnog dijela sezone i usput se kratko osvrnuo na minuli vječiti derbi.

Šta je to na šta posebno treba da obrate pažnju košarkaši Crvene zvezde protiv tima koji je već odavno izgubio šanse za plasman u doigravanje?

"Treba zaustaviti njihove kontre, moramo da odigramo čvršće od njih, treba izdržati taj pritisak. Znamo da igraju dobro u svojoj areni, da imaju dobru publiku, čini mi se da nemaju više šanse za plaje-of i zvanično, ali sigurno je da će željeti da se dokažu pred svojom publikom i dobro odigraju. Moramo da pokušamo da usporimo utakmicu, da odigramo čvrsto, koncentrisano, kao i u svakoj drugoj utakmici ove sezone", rekao je Kalinić.

Kakva je forma ekipe u ovom momentu? "Svi počinju da igraju sve ozbiljnije i ozbiljnije i da se malo i usporava taj neki ritam, ključna će biti koncentracija. Pozicioni napad će postati sve bitnija stavka u utakmicama i mislim da mogu da pomognem sa iskustvom koje imam."

Kako se nose sa pritiskom i velikim očekivanjima s obzirom na to da u ekipi nema mnogo igrača koji imaju plej-of iskustvo.

"Mislim da se nose super, da su našpanovani dobro, mislim da svi shvatamo ozbiljnost ovog dijela sezone i mislim da smo spremni. Sve što imamo daćemo, kao što smo i ovih nekoliko prethodnih utakmica. Neke ćemo pobijediti, neke ćemo izgubiti, ne igramo protiv Kosjerića ili Bačke Topole, nego protiv Panatinaikosa i Barselone, sve je to košarka".

Mnogi smatraju da je minuli vječiti derbi bio ni nalik onome što smo gledali prethodnih godina. Nije bilo varnica na terena ni na tribinama, ali Nikola kaže da je intenzitet utakmice bio na jako visokom nivou.

"Fizički je bila izuzetno zahtjevna utakmica, barem za mene. Obje ekipe su igrale prije dva tri dana, pa je možda zbog toga prvo poluvrijeme bilo u nekom sporijem ritmu, ali mislim da je drugo bilo izueztno jakog intenziteta", zaključio je Kalinić.

