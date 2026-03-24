"To više ne treba da bude pitanje": Saša Obradović o statusu Ebuku Izundua i Čime Monekea

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je o energiji svog tima koju je vidio u Atini, dok se takođe osvrnuo i na povratak Izundua i Monekea.

Crvena zvezda ove nedjelje igra dvije jako važne utakmice u Evroligi, koje su još važnije nakon poraza od Panatinaikosa u Atini. Prvo slijedi meč sa Baskonijom (srijeda, 20.30), pa sa Barselonom (20.30), a ono što je važno za Sašu Obradovića je što će imati sve igrače na raspolaganju.

Na današnjem treningu vidjeli smo Čimu Monekea, kao i Ebuku Izundua, koji je propustio duele sa Panatinaikosom i Partizanom, a nema sumnje da će njegov povratak u tim značajno pomoći Crvenoj zvezdi pred špansku turneju.

"Svi su trenirali, svi su u avionu, vidjećemo ko će igrati", rekao je Saša Obradović i osvrnuo se na težak ritam utakmica.

"Dobro, valjda smo i mi malo privikli. Igramo s velikim pritiskom. Svaka utakmica je biti ili ne biti i to je sigurno s jedne strane otežavajuća okolnost, ali ako imaš velike ciljeve - moraš da se nosiš sa tim. Ove sezone su se desile utakmice s fazama koje nisu bile najsjanije, ali to je iskustvo. Nije mnogo ljudi bilo na fajnal-foru i učimo utakmicu po utakmicu, ne bježimo od uloge favorita. Znamo da je teško kod njih na njihovom terenu, imaju sjajnu atmosferu, sigurno je zaslužno i što su uzeli Kup Kralja. Ta opuštenost i rasterećenost može da bude problem, ali da budemo jaki sami sa sobom i da iskoristimo kvalitet", naglasio je Obradović.

Takođe, želio je da iskoristi priliku i da kaže da od svojih igrača očekuje isti intenzitet koji je vidio protiv Panatinaikosa: "Kako ponoviti Atinu? To više ne treba da bude pitanje, uvijek tako da bude. Znamo važnost, znamo gdje smo, gdje želimo da budemo i sve zavisi od energije", dodao je trener Zvezde.

Rivero i Karter? "Rivero je u nekoj fazi prilagođavanja kao i Karter, sa ekipom i svojim tijelom, mogu da kažem da je Karter sve bolji i on. A što se tiče Rivera, dobro je da imamo igrače koji mogu da odgovore visokom nivou. Bolomboj je takođe konstantniji u odnosu na njegov oporavak. U rotaciji sa više centara imamo manji pritisak i može da bude samo konstantniji", zaključio je Obradović pred polazak u Španiju

