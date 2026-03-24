Čima Moneke sluša srpske narodnjake

Izvor: MN PRESS

Čima Moneke je košarkaš koji djeluje da je uvijek nasmijan, pozitivan, da donosi dobru energiju. Kako na terenu, tako i van njega. Voli da pravi šou gdje god se pojavi, pa je tako i na društvenim mrežama otkrio jedan zanimljiv detalj - da sluša Merimu Njegomir.

Na njegovom Instagram nalogu osvanula je objava o plejlisti igrača Crvene zvezde, tačnije koju muziku sluša. To je i on postavio uz pjesmu "Ruzmarin" Merime Njegomir. Da li je i ta pjesma stvarno na njegovoj listi pjesama ili ne, vjerovatno će uskoro i sam da otkrije nešto više o tome.

Pored partija na terenu Moneke ima i svoj podkast, a često gostuje u još jednom podkastu gdje analizira dešavanja u sezoni, teme u Evroligi i mnoge druge stvari vezane za košarku.

Zašto Moneke nije igrao na derbiju?

Izvor: Printscreen/Instagram/chimdoggg

Čima Moneke je bio na parketu u porazu od Panatinaikosa u Evroligi, pa onda nije odigrao ni sekund u pobjedi protiv Partizana u ABA ligi. U pitanju je povreda o kojoj je Saša Obradović pričao poslije meča.

"Izundu se povrijedio na parkingu, sagnuo se i nastao je problem sa zadnjom ložom. Pred derbi se Čima uhvatio za leđa i nije mogao da igra. Treba se i na to adaptirati", rekao je Obradović na konferenciji za medije. Očekuje se da će Čima putovati sa ekipom u Španiju na dva gostovanja, prvo protiv Baskonije (25. mart), pa onda protiv Barselone dva dana kasnije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:48 Čima Moneke izjava posle Bajerna Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)