Čima Moneke se naljutio zbog kritika: "Znam dobro kako da utišam sr**a"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nigerijski košarkaš Čima Moneke govorio je o aktuelnoj situaciji u Crvenoj zvezdi i sve češćim kritikama na njegov račun.

Čima Moneke se naljutio zbog kritika: "Znam dobro kako da utišam sr**a" Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Crvena zvezda putuje u punom sastavu na gostovanja Baskoniji (srijeda) i Barseloni (petak) u okviru Evrolige, a ono što je vrlo važno za trenera Sašu Obradovića je što će imati na raspolaganju Ebuku Izundua i Čimu Monekea. Njih dvojica nisu igrala u "vječitom" derbiju zbog povreda, dok je na račun Monekea bilo i kritika u posljednje vrijeme, koje su očigledno stigle do njega i nezadovoljan je šta je čuo.

"Pritisak je jedna stvar, ali to je stalno rolerkoster emocija. Ima raznih komentara, jedno je kad vidite to spolja, drugo kada je iznutra. Zanimljivo je. Za sve je potrebno vrijeme. Ponosan sam što znam kako da utišam s**nja", rekao je Moneke.

Čima Moneke
Istakao je da ima malo problema sa leđima i da je to "od starosti", dok ističe da će najvažnije na gostovanju Baskoniji biti da se igra timska košarka. Vjeruje da je to jedini recept za uspjeh na nezgodnom gostovanju, na terenu koji je vrlo dobro poznat i ovom Nigerijcu koji je posljednje dvije sezone nosio dres kluba iz Vitorije.

"Prvi put se vraćam tamo, da li je specijalno? Samo je važno da pobijedimo. To je jedino što je važno. Ima nekoliko igrača s kojima sam dobar iz Baskonije i drago mi je da ih vidim. Vidio sam da su osvojili Kup Kralja", naglasio je Moneke. 

Ko je kritikovao Monekea?

"Iako ga svi volimo i poštujemo, Saša Obradović je napravio jedan kiks. Na trećem faulu Monekea ga nije izveo, a on se čuvao u odbrani i smanjio je agresivnost, dobija dvije trojke, pa Panatinaikos bez kreacije - odjednom koristi Monekea. Tu je važno da se ne izgubi agresivnost", rekao je Milutin Aleksić poslije meča Zvezde i Panatinaikosa.

