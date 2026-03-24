Šuška se da ga hoće Zvezda, cijeni ga i Obradović: "On je ključni igrač Baskonije"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović oprezan pred utakmicu sa Baskonijom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Baskoniji u Španiji u srijedu od 20.30, u okviru 33. kola Evrolige. Domaćin neće moći da računa na ključnog igrača Markusa Hauarda, ali biće tu drugih imena na koje će izabranici Saše Obradovića morati da obrate pažnju.

Baskonija možda jeste ispala iz trke za doigravanje, ali "ranjeni lav" je najopasniji. Jedan od košarkaša Baskonije od koga prijeti velika opasnost je Timote Luvavu. Pronio se glas da je Francuz zanimljiv upravi Crvene zvezde i da će na ljeto krenuti po njegov potpis, ali za sada ne postoje konkretnije informacije o potencijalnom transferu i fokus je na utakmicama u Evroligi.

U svakom slučaju Obradović će morati da smisli posebnu strategiju za Luvavua.

"On je jedan ključni igrač, zajedno sa Forestom, baš iz ovoga što nemaju nekog pritiska rezultata, može bilo ko da iskoči. Imaju praktično tri centra. To je dobra i loša stvar jer će sigurno da trče kao i protiv Barse u polufinalu Kupa Kralja, samo su pojačali ritam na minus 11 - i napravili su prednost za finale. To je osnova o kojoj moramo da pričamo i moramo da im zatvorimo kontre, uz glavne igrače, to je odgovor."

Timoti Luvavu ove sezone prosječno bilježi 18,1 poena, 3,2 skoka i 1,8 asistencija u Evroligi i definitivno će htjeti da potraži ambiciozniji klub na leto. Njegov ugovor sa Baskonijom ističe na kraju sezone, a iako su u Vitoriji zadovoljni njegovim partijama, očekivano je da sasluša ponude zainteresovanih strana.

Španski tim je izgubio bilo kakve šanse za doigravanje i trenutno je pretposljednji sa skorom 9-23, dok je Crvena zvezda na devetoj poziciji sa skorom 18-14.

