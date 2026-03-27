Evroliga pomjerila početak meča Barselone i Zvezde: Stiglo saopštenje na dan utakmice

Crvena zvezda i Barselona će početi nešto kasnije današnji meč 34. kola Evrolige.

Današnji meč između Barselone i Crvene zvezde dobio je novi termin. Kako je danas saopšteno iz ovog Evrolige, utakmica 34. kola počešće u 21.00 čas, a ne u 20.30 kako je prvobitno bilo zakazano.

Evroliga nije dala previše detalja, samo je izvjestila da se radi o problemima sa "logistikom". Za sada se Barselona i Crvena zvezda nisu oglašavale na ovu temu, ali je jasno da su od početka bili u komunikaciji sa organizatorima takmičenja koje je i odobrilo novi termin.

Ovo je inače vrlo važna utakmica za oba tima jer je sa ovim današnjim, preostalo da se odigraju još po samo četiri utakmice, a nikada nije bila uzbudljivija borba za plej-of.

U ovom trenutku i Zvezda i Barselona imaju po 19-14, kao i Panatinaikos, Monako i Žalgiris. Jednu pobjedu više ima Hapoel (i meč manje), Valensija je na 21-12, Real i Olimpijakos na 22-12, a Fenerbahče na 23-10. U trci za plej-in su takođe Dubai, Makabi i Olimpijako, tako da nas čeka prava drama.







