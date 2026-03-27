Prva evroligaška bomba: Odbio 2,7 miliona evra po sezoni i vraća se na mjesto uspјеha

Devon Hol blizu je povratka u Olimpiju iz Milana gdјe je igrao najbolju košarku u karijeri.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaš Fenerbahčea Devon Hol vratiće se u Olimpiju iz Milana gdјe je igrao u periodu od 2021. do 2024. godine. Navodno, američki bek je dogovorio saradnju na tri godine i za taj period zaradiće šest miliona evra.

Prethodno je odbio još velikodušnu sumu Dubaija koji mu je ponudio 2,7 miliona evra po sezoni, ali Hol je spreman da se odrekne novca i vrati na mјesto uspјeha. Njemu ističe ugovor na kraju sezone i očekuje se da napusti Istanbul poslije dvije godine.

Ove sezone igra solidnu košarku bilježeći prosjeke od 9,4 poena, tri skoka i 2,7 asistencija po utakmici i jedan je od ključnih igrača u timu Šarunasa Jasikevičijusa.

Posebno je bila velika njegova uloga u osvajanju titule šampiona Evrope prošle sezone kada je na završnom turniru imao 15,5 poena, dva skoka i 2,5 asistencija u mečevima protiv Monaka i Panatinaikosa.

Hol je imao zanimljiv košarkaški put. Seniorsku karijeru je počeo u Australiji, da bi potom stigao do najjače košarkaške lige gdje je nosio dres Oklahome tokom 2019. i 2020. godine. Uslijedila je epizoda u Italiji gdje je igrao za Bamberg i Olimpiju, da bi 2024. zadužio dres Fenera.

