"Ne znam šta je pošlo po zlu u Partizanu": Trener Valensije nahvalio Penjaroju

Pedro Martinez osvrnuo se na odlazak Željka Obradovića iz Humske.

Trener Valensije Pedro Martinez je sa svojom ekipom najveće evroligaško iznenađenje ove sezone. Oni su dokaz da velika imena na papiru ne znače ništa i konkuretni su sa najjačim timovima za plasman u plej-of. Naredni izazov imaće u Beogradu protiv Partizana, u okviru 34. kola Evrolige.

Martinez jako dobro poznaje Đoana Penjaroju koji je do dolaska u Partizan vodio samo klubove u Španiji. Iskusni trener ima samo riječi hvale za čovjeka koji je rizikovao i preuzeo crno-bijele u momentu kada to niko nije htio, a imao je priliku i da mu bude trener.

"I kao osoba i kao stručnjak, Penjaroja je odličan. Vrlo je takmičarski nastrojen, kao što je bio i dok sam mu bio trener. Ima pobjednički mentalitet. Voli brži ritam, vrlo je pametan, daje veliku slobodu igračima, kako bi razvili svoje sposobnosti i nije neko ko želi da kontroliše sve. Forsira slobodnu igru, ali sve to kroz kvalitetnu i modernu košarku", rekao je Martinez u intervjuu za "Basketballsphere".

Osvrnuo se na odlazak Željka Obradovića i inače turbulentan posao trenera u evropskoj košarci. Za njega Obradović najbolji evropski trener u posljednje dvije decenije, ali smatra da je dobio dostojnog nasljednika u Humskoj.

"Nemam dovoljno informacija o tome šta se dogodilo sa Željkom. On je gospodar evropske košarke u posljednjih 20 godina i vrhunski je u svom poslu. Ne znam tačno šta je pošlo po zlu. Nekada su očekivanja problem za trenere, igrače i tim. Možda su očekivanja u Partizanu bila previsoka na početku sezone. Naravno da je Željko sjajan trener, kao i Penjaroja. Isti je slučaj i sa Mesinom. Ne znam šta je bilo u Milanu, fokusiran sam na Valensiju. Život trenera je turbulentan i ako se i nekada desi određeni pad, to ne znači da to nisu dobri treneri. I dalje su kvalitetni, ali iz nekih razloga, ne znam kojih, ni Željko, ni Mesina nisu imali uspeha u prethodnom periodu. Ukoliko žele da nastave karijere, možda naprave fantastičan posao u budućnosti", jasan je Martinez.

Partizan dočekuje Valensiju od 20.30 u Beogradskoj areni i pokušaće da napravi iznenađenje i zabilježi petu pobjedu u nizu. Valwnsija je trenutno 4. na tabeli sa skorom 21-12, dok je Partizan 16 sa učinkom od 13 pobjeda i 20 poraza.

