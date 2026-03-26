Partizan našao centra za narednu sezonu: Nije došao u Zvezdu, sad je na meti crno-bijelih

Oliver Nkamua je centar koga Partizan želi u ekipi za narednu sezonu.

Izvor: Gennaro Masi/Ciamillo/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što je na početku sezone bio povezivan sa Crvenom zvezdom, sada strani mediji povezuju finskog centra Olivera Nkamuu sa dolaskom u redove Partizana. Ovaj 26-godišnji centar igra za Vareze, a kako navode italijanski mediji već naredne sezone napustiće Italiju i potpisaće za neki od evroligaških timova.

Kao zainteresovani za njega pominju se osim Partizana ekipe Valensije i Barselone, a navodno Partizan ga prati već duže vrijeme. Nkamua je prema informacijama "La Prepine" na meti evroligaša za sezonu 2026/27. Iako Vareze nije htio da ga pusti ove sezone, već naredne neće moći da ga sadrži.

Ko je Oliver Nkamua?

Upoznali smo ga na mečevima Finske i Srbije na Eurobasketu koje bismo rado zaboravili, a ove sezone je u italijanskoj ligi postizao u prosjeku 15 poena uz šest skokova. Snalazi se jednako dobro na pozicijama centar i krilnog centra, a već od srednje škole zaigrao je u Americi. Na koledžu je biou Tenesiju i Mičigenu, a onda je igrao za Helsinki, Najnerse u Kemnicu i Vareze.

U Evropi je igrao samo FIBA Ligu šampiona za Kemnic, a pred ovu sezonu je bio dio tima Portlanda u Letnjoj ligi NBA. U dresu Finske je na Svjetskom prvenstvu 2023. godine prosječno davao osam poena i imao 3,8 skokova uz dvije asistencije, a na Eurobasketu je uz 10,8 poena imao 5,3 skoka i 2,9 asistencija.