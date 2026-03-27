Dodvoravao se Crvenoj zvezdi, a sad je proziva: "Deset godina niste bili u plej-ofu"

Nebojša Šatara
Burna reakcija Džerona Blosomgejma na Tviteru poslije komentara jednog navijača Crvene zvezde.

dzeron blosomgejm proziva crvenu zvezdu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Evroliga ulazi u završnicu, a čini se da sa time raste i nervoza. Tako je američki košarkaš Džeron Blosomgejm iz Monaka ušao u polemiku sa navijačima Crvene zvezde na Tviteru, čime je odmjenio "staru svađalicu" Majka Džejmsa, od koga smo već navikli na to.

O čemu se radi? Povod je bila reakcija Čime Monekea nakon pobjede Crvene zvezde u Baskoniji, kada ga je jedna osoba snimala izbliza. Tražio je taj snimak, a zatim je ušao u razgovor s navijačima Zvezde koji su mu zbog ove pobjede preporučili da dođe u Beograd, na šta je samo napisao "ne".


Drugi navijač Crvene zvezde poručio mu je da je sad "ušao u zrele godine i da su Zvezdi sad potrebni ozbiljni igrači", na šta je Blosomgejm burno reagovao: "Ozbiljni igrači? Niste bili u plej-ofu 10 godina".


Očekivano, ovakva reakcija Džerona Blosomgejma izazvala je lavinu komentara, pa su ga navijači podsjetili i da je izgubio posljednje četiri utakmice s Monakom od Crvene zvezde: "Navijači moraju da nauče gdje im je mjesto. Budi navijač, ali pokaži poštovanje", napisao je Amerikanac, poslije čega su se strasti malo smirile, kada je objasnio da ga je uvrijedilo to što ga je navijač prozvao "zrelim".

Nedavno se dodvoravao "vječitima"

Blosomgejm je od 2022. godine igrač Monaka, kluba koji posrće finansijski u posljednje vrijeme i pitanje je kakva je budućnost pred njim, a ono što je zanimljivo je da se nedavno dodvoravao navijačima Crvene zvezde i Partizana.

Blosomgejm je upitan da uporedi navijače "vječitih" beogradskih rivala i bio je odmjeren u izjavi jer je svjestan kakve reakcije može izazvati njegov odgovor u Srbiji: "Mislim da navijači Zvezde elegantniji", rekao je Blosomgejm, dok je onda upitan koji su navijači glasniji. Ta titula je prema njegovom sudu pripala navijačima Partizana. Imao je lijepe prognoze za košarkaše Zvezde jer im predviđa plasman u plej-of.

"Crvena zvezda ove godine ulazi u plej-of. Ako se to ne dogodi, to će biti veliko razočaranje", rekao je Amerikanac.

Zakucavanje Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Fenerbahče
