Džordan Nvora pred Barselonu: "U ovom dijelu sezone moraš da budeš spreman"

Nebojša Šatara
Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora vjeruje u pobjedu svog tima protiv Barselone.

Nvora o baskoniji barseloni I umoru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora je u pobjedi protiv Baskonije ubacio 20 poena i tako bio jedan od trojice igrača kojima je to pošlo za rukom. Tim Saše Obradovića je pobijedio na gostovanju, ali posao nije završen, pošto sad slijedi meč protiv Barselone. Ostaje pitanje da li je tim fizički i emotivno spreman da odgovori domaćinu?

"Da, to je dio plana. U ovom dijelu sezone zaista moraš da budeš spreman, posebno za veliku utakmicu kakva nas čeka sutra", započeo je Nvora. "Mislim da će biti veoma teška utakmica u fizičkom smislu. Oba tima se bore za nešto, tako da očekujem dobar meč. Kevin Panter, Laprovitola, Šengelija - sve su to sjajni igrači. Barselona je kompletan tim i moramo da budemo spremni na njih."

Kad je u pitanju plan, sve je jasno: "Kao i uvijek, da pokušamo da igramo našu igru, da igramo dobru odbranu, da krademo lopte i trčimo u kontranapad. Nadam se da ćemo bolje otvoriti utakmicu i odigrati bolje prvo poluvrijeme nego u nekim prethodnim mečevima. To je nešto što želimo da popravimo."

Pobjeda u Vitoriji iscrpila je igrače Zvezde, prije svega emotivno. "Mislim da smo se svi odmah okrenuli sljedećoj utakmici. Ostvarili smo tu pobjedu, imamo jedan dan i onda ponovo igramo. Svi znamo koliko je važnih ovih posljednjih pet utakmica u sezoni. Idemo dalje sa istim mentalitetom - moramo da pobjeđujemo. To je situacija u kojoj se nalazimo. Nikada nije lako. Ne želimo previše da se vraćamo na pobjede, jer jedna pobjeda nam pomaže, ali nas poraz mnogo košta. Srećni smo zbog pobjede, dobra je za tim i za stanje na tabeli, ali moramo ponovo da pobijedimo."

U slučaju da Zvezda slavi, velike su šanse da će biti čak u top šest ekipa Evrolige. "Mnogo bi nam pomogla pobjeda, sigurno. Veoma je važna za plasman među prvih šest, ali ne odlučuje samo jedna utakmica. Imamo još mnogo mečeva protiv dobrih timova. Kao što sam rekao - idemo utakmicu po utakmicu. Cilj je da dobijemo svih pet do kraja", rekao je Nvora.

