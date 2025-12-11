logo
Evroliga kaznila Crvenu zvezdu: Udar pred derbi, zbog vrijeđanja Kevina Pantera

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Crvena zvezda mora da plati zbog toga što su navijači vrijeđali Kevina Pantera iz Barselone.

Evroliga kaznila Crvenu zvezdu Izvor: MN Press/Instagram/telegrafsport

Disciplinska komisija Evrolige kaznila je Crvenu zvezdu zbog ponašanja njenih navijača na utakmici 14. kola protiv Barselone odigranoj u "Beogradskoj areni".

Kako se navodi u saopštenju, Zvezda će biti kažnjena novčano, dok je veći problem smanjenje kapaciteta hale. Preciznije, jedna petina "Beogradske arene" ostaće prazna za jednu domaću utakmicu Zvezde u ovom takmičenju, ali samo u slučaju da se ovaj incident ponovi.

Evo šta piše u saopštenju Evrolige koja je Zvezdu kaznila zbog uvreda Kevinu Panteru:

"Crvena zvezda kažnjena je novčanom kaznom od 8.000 evra i utakmicom koja će biti odigrana uz ograničenje kapaciteta na 80 odsto, uključujući i zatvaranje određenih sektora, zbog uvredljivog skandiranja domaćih navijača upućenog gostujućem igraču (Kevinu Panteru), sudiji/sudijama i svima povezanim sa Barselonom, tokom meča Crvena zvezda - Barselona, u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige", navodi se i dodaje:

"Ograničenje kapaciteta dvorane uslovno je suspendovano tokom sezone 2025/26, u skladu sa članom 8 Disciplinskog pravilnika, i biće sprovedeno u slučaju da klub ponovi prekršaj iz člana 29.1 f)", napominje se u saopštenju.

Podsjetimo, pred "vječiti" derbi koji se igra u petak u "Beogradskoj areni" Zvezda ima skor 9-5, dok je Partizan na 5-9.

Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda KK Barselona Kevin Panter

