Da li će Partizan i Zvezda igrati u NBA Evropi? Pitali smo direktno generalnog sekretara FIBA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Generalni sekretar FIBA direktno je odgovorio na pitanje o potencijalnom učešću srpskih klubova u novom takmičenju koje se pravi sa NBA ligom

Hoće li Crvena zvezda i Partizan Izvor: MN PRESS

NBA liga dolazi u Evropu i to je jasno. Ko će igrati u novom takmičenju? To se još uvijek ne zna. Postoji dosta spekulacija o tome da li će srpski klubovi da budu dio. Na tradicionalnoj konferenciji FIBA obratio se generalni sekretar Andreas Zaglis. Pitanje MONDA bilo je direktno - da li su Partizan i Crvena zvezda u planu?

"Nije na meni kao generalnom sekretaru FIBA uloga da spekulišem o tome. Ne mislim na arogantan način. Hoću da probam da vam odgovorim na drugi način. Ovo je FIBA i košarka. Ako posjetite našu FIBA kuću, vidjećete šta nam Srbija znači", odgovorio je Zaglis.

Za njega nema nikakve sumnje da će novi NBA projekat da postane stvarnost uskoro.

"Pričamo sa NBA ligom o novom projektu. Potrebna je komunikacija, ne samo da gledamo model koji je u saglasnosti sa evropskom košarkom, nego i model sa FIBA Ligom šampiona i kvalifikacijama i načinom kvalifikovanja u najjače evropske lige. To je za nas fundamentalni dio slagalice, jer FIBA ne predstavlja samo reprezentacije i saveze, već i domaća takmičenja koja su važan dio svega. Moram da pohvalim napredak koji vidimo u ligama kao što su Japan i Kina", poručio je Zaglis.

Tagovi

NBA Evropa KK Crvena zvezda KK Partizan

