NBA liga strahuje od evropskih košarkaša: Gubimo bitku...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Evropljani sve više dominiraju u NBA ligi, a bivši košarkaši pokušali su da objasne kako se to dešava.

nba strahuje od igraca iz evrope Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić definitivno je predvodnik košarkaša iz Evrope koji dominiraju u NBA ligi. Dovoljno je reći Nikola Jokić, Luka Dončić, Janis Adetokunbo, Viktor Vembanjama, Rudi Gober, Alperen Šengun, Domantas Sabonis... Sve su to momci koji dominiraju najjačom ligom na svijetu, a nisu sa prostora SAD, što pomalo deprimira tamošnju publiku, analitičare, trenere...

I možda nije samo Evropa problem i sa drugih kontinenata sižu vrlo dobri igrači, pa je frustracija u Sjedinjenim Američkim Državama sve veća. Poslije Lebrona Džejmsa, Stefa Karija i Kevina Durenta, koji istini za volju uskoro mogu da napuste scenu, ostaje pitanje ko će nastaviti lozu domaćih igrača? I nema sumnje da zbog toga strahuju mnogi, pa i Peni Hardvej, bivši NBA igrač i trener Memfisa.

"Količina evropskih igrača u ligi koji dominiraju nije mi šokantna jer sam to vidio davno zbog načina na koji Evropljani treniraju. A mi nismo usvojili tu teoriju ovdje u SAD jer su svi toliko jedinstveni i odvojeni. AAU (Amaterski atletski savez) nas okuplja cijele nedjelje, ali oni ne treniraju, pa kako dijete može da se poboljša bez individualnog trenera? Evropa vam, s druge strane, daje trenere. Oni su pokušali da sustignu Sjedinjene Države i vjerovatno ih na neki način nadmaše", rekao je Peni u podkastu "Hoops Genius".

"Ako ste cijeli dan u teretani, radite na svojim vještinama, na šutiranju, takmičite se jedni protiv drugih, a čak je i Luka Dončić rekao da je ovdje lakše nego u Evropi, gubimo bitku sa te tačke gledišta jer nismo dovoljno vješti, a nema dovoljno igranja košarke pet na pet", pojasnio je problem.

Evropa proizvodi talente u NBA ligi

Hardvej nije jedini koji vjeruje da Evropa pravi NBA zvijezde, mnogo više nego sam NBA ili njihova koledž košarka. Stiv Neš takođe je hvalio igru na ovim prostorima.

"Moramo da skinemo kapu mjestima širom svijeta koja razvijaju talente, poput evropskih zemalja koje rade nevjerovatan posao učeći mlade igrače košarci. Sistem je jednostavno drugačije postavljen... Mislim da je to jedan od faktora", rekao je legendarni Neš.

"Očigledno je da tamo postoje neki sjajni treneri. Košarka koju AAU zastupa - uzmi ili ostavi, dio... nije baš sjajan. U Evropi imaju klupski sistem koji se zaista fokusira na osnove", zaključio je Neš.

Bonus video: 

Pogledajte

00:43
Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Tagovi

NBA Evropa Nikola Jokić

