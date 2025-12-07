Partizan nudi ogroman novac Bizliju: Otkriveni detalji pregovora sa NBA pojačanjem

NBA bek Malik Bizli mogao bi da dođe u Partizan za poprilično nevjerovatnu cifru.

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Nakon odlaska Željka Obradovića sa kormila tima, sada se govori o pojačanjima u taboru Partizana, a prema posljednjim vijestima iz Humske su "naciljali" dolazak Milika Bizlija (29), NBA igrača koji je trenutno bez angažmana.

Kako "Eurohups" javlja, pojavili su se i detalji ovog transfera. Prema izvorima grčkog potala, Partizan je spreman da mu ponudi dva miliona dolara za šest mjeseci u Humskoj. Nema sumnje da bi NBA bek bio zadovoljan na taj način i finansijskom stranom dogovora, s obzirom na to da u najjačoj ligi na svijetu trenutno nema klub.

Bizli je kroz godine u NBA ligi nosio dresove Milvokija, Los Anđeles Lejkersa, Jute, Minesote, a bio je i saigrač Nikole Jokića u Denveru od 2016. do 2020. Takođe, sezonu za nama proveo je u Detroitu. Prema informacijama koje se pojavljuju, Bizli bi u Partizan došao bez mogućnosti da napusti crno-bijele do kraja sezone, čak i u slučaju NBA ponude.

Malik Bizli je prošle sezone bio drugi u izboru za najboljeg šestog igrača lige sa 16,3 poena, 2,6 skokova i 1,7 asistencija.

Zašto Malik Bizli nema klub?

Statistika koju američki bek bilježi zaista je dobra, s obzirom na to da je u pitanju najjača liga na svijetu. Zbog toga ostaje pitanje - zašto Bizli nema angažman? Nijedan klub iz NBA lige nije mogao da ga angažuje, jer je pod istragom zbog navodnog ilegalnog klađenja. Očekivanja su da će biti oslobođen svih optužbi, ali čitav slučaj i dalje je u toku.

Tokom ljeta pojavile su se i vijesti o ovom njemu i njegovoj finansijskoj krizi. Vrlo često je na naslovim stranama zbog stvari koje nemaju veze sa košarkom, a tako je u julu bio u centru pažnje zbog ogromnih dugova.

Prema informacijama američkih medija, njegov dug je oko osam miliona dolara i stalno raste, a u međuvremenu je Malik izbačen na ulicu. Zapisi pokazuju da ga je stanodavac dva puta ove godine tužio u 36. okružnom sudu u Mičigenu za ukupno 21.505 dolara neplaćene kirije. Prvi slučaj je odbačen u martu, ali je sud izdao nalog za iseljenje u drugoj tužbi - za 7.355 dolara - nakon što Bizli nije odgovorio.

Zbog toga se vjeruje da bi mu angažman u Evropi dobrodošao kako bi pobjegao od problema u SAD.