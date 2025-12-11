Zvjerke iz NBA dolaze na "vječiti" derbi: Evo ko će gledati Partizan i Crvenu zvezdu

Sve je duži spisak javnih ličnosti koje će doći na "vječiti" derbi da prate duel Partizana i Crvene zvezde u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Prvi "vječiti" derbi u sezoni igra se u petak u "Beogradskoj areni" od 20.30 kada će Partizan biti domaćin Crvenoj zvezdi u okviru 15. kola Evrolige. Koliko je ovo važna utakmica za Evroligu u pitanju, najbolje govori i činjenica da iz dana u dan "reklamira" ovaj meč, iako se radi o klubovima koji moraju da plaćaju svoje učešće u takmičenju.

Karte su odavno rasprodane i znamo da nas čeka pravi spektakl u Beogradu, a kao i obično - uvijek privlači veliki broj javnih ličnosti koje žele uživo da prisustvuju takvoj utakmici i takvoj atmosferi.

Biće tu i NBA "zvjerki", a najavljeni su bivši košarkaši Žoakim Noa i Maćej Lampe, odnosno možda i najpoznatiji američki novinar i stručnjak za NBA - Brajan Vindhorst, prenosi "Meridijan Sport".

Polako "curi" spisak imena onih koji će gledati utakmicu uživo. Biće tu i NBA "zvjerki", a najavljeni su bivši košarkaši Žoakim Noa i Maćej Lampe, odnosno možda i najpoznatiji američki novinar i stručnjak za NBA - Brajan Vindhorst, prenosi "Meridijan Sport".



Interesantno, Vindhorst je "ispalio" čak i NBA kup da bi gledao "vječiti" derbi u Beogradu: "Neću vam se pridružiti u Las Vegasu ove sedmice. Radiću nešto što je bilo na mojoj košarkaškoj listi želja mnogo godina, od kad pamtim. Neću reći šta je. Hoću da se pobrinem da se ispuni. Dešava se u Evropi. Reći ću samo da bi trebalo da provedem neko vrijeme sa Žoakimom Noom tamo. To je jedini trag. I nije Francuska. I biće mnogo NBA ljudi tamo", nagovijestio je američki novinar, a nije bilo teško pogoditi o čemu se radi.

Ulaznice "planule" kao od šale

Samo što je Partizan pustio ulaznice u prodaju, a nije ih bilo mnogo, otišle su kao od šale i tako će "Beogradska arena" biti ispunjena do posljednjeg mjesta u petak.

Na derbiju će prisustvovati i Delije koje su dobile jedan kontigent ulaznica, dok će biti zanimljivo vidjeti kako će ovoga puta Grobari dočekati svoje igrače. Znamo da su ih izviždali poslije ostavke Željka Obradovića, tako da će i ovoga puta crno-bijele predvoditi Mirko Ocokoljić.

Kad je u pitanju situacija na tabeli, Crvena zvezda je daleko bolja od Partizana. Trenutno je treća na tabeli, sa skorom 9-5, mada istini za volju još četiri ekipe imaju isti učinak.

S druge strane, Partizan je tek na 16. poziciji i poslije pobjede nad Bajernom sada imaju 5-9.