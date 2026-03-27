Najgore moguće vijesti za Crvenu zvezdu: Senzacija u Istanbulu, pobjegao joj direktan rival

Žalgiris je savladao Fenerbahče, a Dastin Sliva je odigrao meč sezone i ovjerio pobjedu. To nikako ne odgovara igračima Crvene zvezde.

Dok Crvena zvezda čeka meč sa Barselonom u Evroligi, dobila je vrlo bitne vijesti iz Istanbula. Doduše ne dobre, pošto je Žalgiris napravio iznenađenje i uspio je da savlada Fenerbahče 92:82 i tako preskoči Zvezdu na tabeli Evrolige.

U neizvjesnom meču Fener je vodio na početku, ali je onda Žalgiris preokrenuo i otišao na odmor sa pet poena prednosti. U posljednjih deset minuta se ušlo sa minimalnom prednošću prvaka Evrope, a kada je na dva mintua do kraja Dastin Sliva dao trojku za 90:82 sve je bilo gotovo. Zvao je tajm-aut Šarunas Jasikevičijus i probao da vratio svoj tim u igru, ali nije uspio.

Poslije ove velike pobjede Žalgiris je preskočio i Hapoel na tabeli Evrolige i sada je sa 20 pobjeda i 14 poraza na petom mjestu i na pobjedu je više od Crvene zvezde.

Dastin Sliva odigrao je meč karijere sa 18 poena, imao je sedam skokova i četiri asistencije i najbolji je bio u svom timu. Silvan Fransisko je ubacio 14, Butkevičijus i Tubelis po 13 poena kao i bivši plej Partizana Najdžel Vilijams-Gos. Kod Fenera je Vejd Boldvin imao 19 poena, Tejlen Horton Taker 18, a Bonzi Kolson i Nando de Kolo po 11.