"Partizan je najviše oštećen u Evroligi": Litvanci analizirali probleme, pri vrhu je i Crvena zvezda

Prema najnovijim informacijama Partizan je tim koji je najviše pogođen povredama, Crvena zvezda je treća u tome.

Izvor: MN PRESS

Regularni dio sezone u Evroligi bliži se kraju, ostalo je još malo utakmica i ubrzo će biti poznato ko će direktno u plej-of, a ko će kroz plej-in turnir da se bori za dva mjesta u doigravanju. U susret završnici takmičenja specijalizovani košarkaški portal "BasketNews" napravio je analizu o povredama i koliko je to uticalo na rezultate ekipa.

"Monako je tim u Evroligi na koji su najmanje uticale povrede u sezoni, dok je Partizan prvi i najviše je oštećen povredama", stoji u obrazloženju u njihovom tekstu, dok je Crvena zvezda po tome na trećem mjestu.

Navode da su analizirali podatke koje je sakupio medicinski odsjek Evrolige i da se računa period do kraja februara. Monako je najmanje oštećen time, slijede Real Madrid, Valensija, Žalgiris i Makabi. Sa druge strane ističu da je na prvom mjestu kao najviše oštećeni tim Partizan, pa da iza njih slijede Armani, Crvena zvezda, Olimpijakos i Fenerbahče.

Koji tim se najbrže oporavlja, a koji najsporije?

Prema podacima koji su objavljeni u istom tom tekstu, Real Madrid je tim koji se najbrže oporavlja u Evroligi, tačnije njihovi igrači propuštaju najmanje utakmica zbog povreda. Iza njih su Valensija, Virtus, Pariz i Asvel.

Na listi timova koji se najsporije oporavljaju, odnosno onih kod kojih su igrači propustili najviše mečeva zbog povreda je opet Partizan prvi (8,3 mečeva u prosjeku), prate ga Dubai (7,4), Barselona (6,9), Žalgiris (6,8) i Crvena zvezda (6,5).

Istaknuto je i da je u Evroligi ove sezone korišćen softver za praćenje medicinskih podataka, povreda, zdravstvenih problema i da su ga pojedini igrači nosili na svojim zglobovima i da su na osnovu toga saopšteni svi ovi podaci.

Zašto je Monako na vrhu?

Monako je tim koji je na vrhu po oporavku i načinu na koji se vodi računa o povredama igrača, uprkos tome što je trenutno u stanju raspada. Kako je to uspio i šta pravi razliku? Objasnio je kondicioni trener ekipe Sigitas Kavalijauskas.

"To je veliki uspjeh u tako bitnoj kategoriji. Mnogi faktori utiču na te rezultate. Prvo i najvažnije su igrači, njihovo iskustvo, profesionalizam, individualni kvalitet, način na koji se brinu o telu. Tu je medicinsko osoblje koje ima ogromnu ulogu, fizioterapeuti i doktori. I naravno ne može da se zaboravi cijela organizacija Monaka, to što igrači putuju čarter letovima, imaju više vremena za odmor i fizički i psihički i imamo više vremena za treninge i oporavak", rekao je Kavalijauskas za "BasketNews".