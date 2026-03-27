BARSELONA - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Kevin Panter za vođstvo domaćina

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Barselone u Evroligi.
Crvena zvezda poslije pobjede nad Baskonijom nastavlja špansku avanturu gostovanjem Barseloni.
Kako oba tima stoje na 19 pobjeda i u borbi su za plasman u plej-in ili plejof Evrolige ovo će biti pravo "finale" kako je ranije izjavio Ćavi Paskval.
19. minut: Vraćaju se crveno-bijeli! 40:35
Moneke je fauliran i poentira sa penala za 40:33. Kevin Panter nije pogodio, a u tranziciji Moneke daje poene za 40:35. Šengeliju je odbranio Odželej, a Nvora ide do kraja i fauliran je.
18. minut: Barsa se odlijepila - 40:32
Vratila se Zvezda kada je Kodi Miler-Mekintajer pogodio za 35:32 iz teškog prodora. Noris je odmah dao trojku - 38:32. Novi poeni za Barsu za 40:32.
16. minut: Odmah novi tajmaut, 35:28
Dao je trojku Đoel Para, pa je onda Zvezda izgubila loptu i zakucao je Noris. Odmah je zvao minut odmora Saša Obradović.
15. minut: TV tajmaut, 30:28
Para opet poentira u kontri, ali Zvezda vodi 28:27 posle poena uz faul. Kevin Panter je dao trojku za 30:28. Promašaj Izundua i sada idemo na TV tajmaut.
14. minut: Opet je neriješeno - 25:25
Koraci Brizuele. a onda faul u napadu Vilija Ernangomeza. Batler griješi i Barsa u kontri pogađa za 23:22. Prekršaj Pantera, a onda Semi Odželej pogađa - 25:23. Para je izjednačio - 25:25.
Druga četvrtina: Ko šta radi, gledaju se snimci
Promašuje Noris trojku, ali Markos je pogađa za 21:20. Izundu poentira, ali sudija taj koš ne priznaje. Ipak nije Izundu izbacio na vreme. Trajao je vječno i ovaj prekid, ali opet gledamo košarku. Izundu blokira Markosa
KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Zvezda 20:18
Rivero pogađa poludistancu za 19:18, a onda Jago krade loptu i poentira za 20:18 Rivero. Klajburn je promašio trojku, ali i Nikola Kalinić takođe.
9. minut: Brizuela za 18:17
Nikola Kalinić promašuje dvije trojke zaredom, a onda je fauliran ispod koša Para i sada je 17:15. Kalinić i Rivero kasne, a Brizuela daje trojku za 18:17. Bijesan je Saša Obradović.
7. minut: Ne da Zvezda prednost - 17:13
Dobar napad Zvezde i poeni za 13:8, a Rivero je povisio na 15:8. Šengelija je smanjio prednost sa penala na 15:10. Hasijel Rivero poentira ispod koša za 17:10, ali Vili Ernangomez pogađa uz faul.
5. minut: Tajmaut, Zvezda vodi 11:8
Poslije maratonskog gledanja snimka nastavlja se igra i Nvora pogađa za tri - 11:8. E sada idemo na tajmaut...
4. minut: Egal i dalje 8:8
Panter je opet izjednačio na 6:6, a nakon tranzicije Klajburn promašuje zicer. Zvezda u tranziciji daje poene preko Bolomboja za 8:6, ali Veseli odgovara ispod koša za 8:8.
What a dime... CDM things @CodiTyree0➡️@joelbolomboy #MotorolaMagicMoment — EuroLeague (@EuroLeague) March 27, 2026
4:4 Neriješeno!
Jan Veseli je pogodio poludistancu, a onda su Moneke i Nvora promašili trojke. Lopta je za Barsu, ali uzima je Zvezda. Izlazi lopta iz obruča Karteru, a fauliran je Panter i sada ide Panter na bacanjima.
Počelo je! 4:0 za Zvezdu
Kasnio je meč zbog nečega što se desilo na tribinama, ali je počelo i Zvezda je uzela prvu loptu. Prvi napad je završio Moneke za 2:0. Odbranila se Zvezda od napada Šengelije, a Bolomboj pogađa za 4:0.
Loše vijesti za Crvenu zvezdu
Dok Crvena zvezda čeka meč sa Barselonom u Evroligi dobila je vrlo bitne vijesti iz Istanbula. Doduše ne dobre, pošto je Žalgiris napravio iznenađenje i uspio je da savlada Fenerbahče 92:82 i tako preskoči Zvezdu na tabeli Evrolige.
Evo petorki
Kodi Miler Mekintajer, Tajson Karter, Džordan Nvora, Čima Moneke i Džoel Bolomboj za Crvenu zvezdu, a za Barselonu igraju Kevin Panter, Tomaš Satoranski, Vil Klajburn, Tornike Šengelija i JAn Veseli.
Crvena zvezda dolazi poslije pobjede
Dobili su crveno-bijeli nakon produžetka Baskoniju u prošlom kolu, dok je Barselona savladala Efes. Reklo bi se da če tim koji ovdje pobijedi osigurati mjesto u Top 10.
Meč je pomjeren!
Duel koji je trebalo da počne u 20:30 sada će ipak početi od 21:00 i to zbog problema sa dresovima Crvene zvezde.
Zvezda igra u Evroligi
Crvena zvezda od 21 čas gostuje Barseloni u "Blaugrani" u okviru Evrolige. Biće ovo jako bitan meč za oba tima.