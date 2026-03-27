BARSELONA - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Kevin Panter za vođstvo domaćina

21 : 51 19. minut: Vraćaju se crveno-bijeli! 40:35 Moneke je fauliran i poentira sa penala za 40:33. Kevin Panter nije pogodio, a u tranziciji Moneke daje poene za 40:35. Šengeliju je odbranio Odželej, a Nvora ide do kraja i fauliran je.

21 : 48 18. minut: Barsa se odlijepila - 40:32 Vratila se Zvezda kada je Kodi Miler-Mekintajer pogodio za 35:32 iz teškog prodora. Noris je odmah dao trojku - 38:32. Novi poeni za Barsu za 40:32.

21 : 44 16. minut: Odmah novi tajmaut, 35:28 Dao je trojku Đoel Para, pa je onda Zvezda izgubila loptu i zakucao je Noris. Odmah je zvao minut odmora Saša Obradović.

21 : 43 15. minut: TV tajmaut, 30:28 Para opet poentira u kontri, ali Zvezda vodi 28:27 posle poena uz faul. Kevin Panter je dao trojku za 30:28. Promašaj Izundua i sada idemo na TV tajmaut.

21 : 39 14. minut: Opet je neriješeno - 25:25 Koraci Brizuele. a onda faul u napadu Vilija Ernangomeza. Batler griješi i Barsa u kontri pogađa za 23:22. Prekršaj Pantera, a onda Semi Odželej pogađa - 25:23. Para je izjednačio - 25:25.

21 : 34 Druga četvrtina: Ko šta radi, gledaju se snimci Promašuje Noris trojku, ali Markos je pogađa za 21:20. Izundu poentira, ali sudija taj koš ne priznaje. Ipak nije Izundu izbacio na vreme. Trajao je vječno i ovaj prekid, ali opet gledamo košarku. Izundu blokira Markosa

21 : 26 KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Zvezda 20:18 Rivero pogađa poludistancu za 19:18, a onda Jago krade loptu i poentira za 20:18 Rivero. Klajburn je promašio trojku, ali i Nikola Kalinić takođe.

21 : 21 9. minut: Brizuela za 18:17 Nikola Kalinić promašuje dvije trojke zaredom, a onda je fauliran ispod koša Para i sada je 17:15. Kalinić i Rivero kasne, a Brizuela daje trojku za 18:17. Bijesan je Saša Obradović.

21 : 20 7. minut: Ne da Zvezda prednost - 17:13 Dobar napad Zvezde i poeni za 13:8, a Rivero je povisio na 15:8. Šengelija je smanjio prednost sa penala na 15:10. Hasijel Rivero poentira ispod koša za 17:10, ali Vili Ernangomez pogađa uz faul.

21 : 16 5. minut: Tajmaut, Zvezda vodi 11:8 Poslije maratonskog gledanja snimka nastavlja se igra i Nvora pogađa za tri - 11:8. E sada idemo na tajmaut...

21 : 12 4. minut: Egal i dalje 8:8 Panter je opet izjednačio na 6:6, a nakon tranzicije Klajburn promašuje zicer. Zvezda u tranziciji daje poene preko Bolomboja za 8:6, ali Veseli odgovara ispod koša za 8:8. What a dime... CDM things @CodiTyree0➡️@joelbolomboy#MotorolaMagicMoment@Moto|@kkcrvenazvezdapic.twitter.com/0bhPHeOXZh — EuroLeague (@EuroLeague)March 27, 2026

21 : 11 4:4 Neriješeno! Jan Veseli je pogodio poludistancu, a onda su Moneke i Nvora promašili trojke. Lopta je za Barsu, ali uzima je Zvezda. Izlazi lopta iz obruča Karteru, a fauliran je Panter i sada ide Panter na bacanjima.

21 : 11 Počelo je! 4:0 za Zvezdu Kasnio je meč zbog nečega što se desilo na tribinama, ali je počelo i Zvezda je uzela prvu loptu. Prvi napad je završio Moneke za 2:0. Odbranila se Zvezda od napada Šengelije, a Bolomboj pogađa za 4:0.

21 : 03 Loše vijesti za Crvenu zvezdu Dok Crvena zvezda čeka meč sa Barselonom u Evroligi dobila je vrlo bitne vijesti iz Istanbula. Doduše ne dobre, pošto je Žalgiris napravio iznenađenje i uspio je da savlada Fenerbahče 92:82 i tako preskoči Zvezdu na tabeli Evrolige.

21 : 01 Evo petorki Kodi Miler Mekintajer, Tajson Karter, Džordan Nvora, Čima Moneke i Džoel Bolomboj za Crvenu zvezdu, a za Barselonu igraju Kevin Panter, Tomaš Satoranski, Vil Klajburn, Tornike Šengelija i JAn Veseli.

20 : 35 Crvena zvezda dolazi poslije pobjede Dobili su crveno-bijeli nakon produžetka Baskoniju u prošlom kolu, dok je Barselona savladala Efes. Reklo bi se da če tim koji ovdje pobijedi osigurati mjesto u Top 10.

20 : 07 Meč je pomjeren! Duel koji je trebalo da počne u 20:30 sada će ipak početi od 21:00 i to zbog problema sa dresovima Crvene zvezde.