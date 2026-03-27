Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Partizan je poletio, a Zvezda sada mora da ga pobijedi: Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige pred vječiti derbi

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Ovako stoje stvari u Evroligi pred jako važan vječiti derbi.

Tabela Evrolige Zvezda mora da pobijedi Partizan Izvor: MN Press/flashscore

Partizan je odbio da se preda i sjajnom partijom pobijedio snažnu Valensiju u Beogradskoj areni poslije dva produžetka, a Crvena zvezda je izgubila na gostovanju Barseloni, u dramatičnoj završnici, u produžetku. Poslije takvih raspleta, crno-bijeli imaju skor 14-20 i 14. su na tabeli Evrolige, dok je Zvezda na učinku 19-15 i deveta je, sa istim učinkom kao i desetoplasirani Monako (19-15).

Dok Partizan igra završnicu sezone za popravljanje utiska i za hvatanje zaleta za borbu za ABA titulu, Zvezda je i dalje u aktivnoj trci za plej-in i za plej-of, a pred sobom će imati apsolutni imperativ pobjede u evroligaškom vječitom derbiju sljedećeg četvrtka.

Partizan će gostovati crveno-bijelima poslije pet uzastopnih evroligaških pobjeda (Virtus, Dubai, Pariz, ASVEL i Valensija), a Zvezda ulazi u taj meč sa svješću da mora da trijumfuje i u njemu i u narednom susretu kod kuće, protiv Pariza sedmicu kasnije, 7. aprila.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige četiri kola prije kraja.



Standings provided by Sofascore

