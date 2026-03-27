Ovako stoje stvari u Evroligi pred jako važan vječiti derbi.
Partizan je odbio da se preda i sjajnom partijom pobijedio snažnu Valensiju u Beogradskoj areni poslije dva produžetka, a Crvena zvezda je izgubila na gostovanju Barseloni, u dramatičnoj završnici, u produžetku. Poslije takvih raspleta, crno-bijeli imaju skor 14-20 i 14. su na tabeli Evrolige, dok je Zvezda na učinku 19-15 i deveta je, sa istim učinkom kao i desetoplasirani Monako (19-15).
Dok Partizan igra završnicu sezone za popravljanje utiska i za hvatanje zaleta za borbu za ABA titulu, Zvezda je i dalje u aktivnoj trci za plej-in i za plej-of, a pred sobom će imati apsolutni imperativ pobjede u evroligaškom vječitom derbiju sljedećeg četvrtka.
Partizan je poletio, a Zvezda sada mora da ga pobijedi: Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige pred vječiti derbi
Partizan će gostovati crveno-bijelima poslije pet uzastopnih evroligaških pobjeda (Virtus, Dubai, Pariz, ASVEL i Valensija), a Zvezda ulazi u taj meč sa svješću da mora da trijumfuje i u njemu i u narednom susretu kod kuće, protiv Pariza sedmicu kasnije, 7. aprila.
Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige četiri kola prije kraja.
Standings provided by Sofascore