UŽIVO, PARTIZAN - VALENSIJA: Crno-bijeli u Areni traže novu evroligašku pobjedu

Partizan dočekuje Valensiju u Beogradskoj Areni u 34. kolu Evrolige.
Partizan dočekuje Valensiju i traži petu uzastopnu pobjedu u Evroligi. Igraju protiv tima iz vrha, trenutno četvrtoplasirane ekipe koja ima skor 21-12 i eventualnim trijumfom bi mogli da pomognu malo i svom najvećem rivalu Crvenoj zvezdi koja je na 19-14 i bori se za plej-of.
Penjaroja: Situacija je čudna
Uoči meča sa Valensijom je Đoan Penjaroja pričao sa novinarima.
"Jasno je da je atmosfera, ne samo u dvorani već i oko kluba, malo drugačija. Ali to nije dovoljno. Želimo da napredujemo, mada, ako uporedim trenutnu situaciju sa onom od prije tri mjeseca, razlika je očigledna. Željko je Željko. Mnogo poštovanja za Željka. Istina je, čudno je nakon tri mjeseca... sve te utakmice... za mene je čudna situacija da se napada predsjednik, da se pominju treneri... To je neobično, ali prihvatam to kao normalnu stvar. Za mene je Željko - ne samo sada, već posljednjih 25 godina - najbolji trener u Evropi. Ali čudno je da poslije tri mjeseca, na svakoj utakmici, baš svakoj, imamo istu situaciju. Ipak, na kraju, najvažnije je da nam navijači pomažu da pobjeđujemo, a jasno je da se po par puta tokom meča sjete velikog evropskog trenera iz proteklih godina, ali za nas je bitno..."Izvor: MN PRESS
Valensija bez Montera u Beogradu
Valensija u Beogradu ne može da računa na svog najboljeg igrača Žana Montera koji se povrijedio, neće igrati ni Lopez Arostegi.
Kako Partizan može da pomogne Zvezdi?
Partizan bi pobjedom obradovao svoje navijače, ali bi u isto vrijeme mogao da pomogne i Crvenoj zvezdi. Kako? Valensija je četvrta sa skorom 21-12, Crvena zvezda ima 19-14 i obje ekipe se bore za plej-of. Meč crno-bijelih počinje u 20.30, dok duel Barselone i Zvezde počinje u 21 čas.
Partizan traži petu uzastopnu pobjedu u Evroligi
Partizan je upisao četiri uzastopne pobjede u Evroligi (Virtus, Dubai, Pariz, Asvel) i želi tu seriju da nastavi u Beogradu protiv Valensije.
