Karlik Džouns bez kočnice pred Crvenu zvezdu: "Više od svega na svijetu želim da ne uspiju"

Karlik Džouns je poslije pobjede nad Valensijom istakao da sada više od svega želi pobjedu nad Crvenom zvezdom.

Karlik Džouns je opet odigrao sjajan meč i donio je veliku pobjedu Partizanu. Petu zaredom u Evroligi protiv Valensije, poslije dva produžetka. Poslije utakmice u kojoj je upisao 27 poena i 6 asistencija naravno da je bio raspoložen.

"Osjećam se sjajno. Nismo ovo radili cijele godine, pa to što smo sada na ovom putu je fenomenalno. Uvijek je sjajan osjećaj da pobijediš. Teško je dobro se osjećati kada ne pobjeđujete. Igrali smo sa jako brzim timom, gubili smo 12 razlike u jednom momentu i velika je stvar za nas što smo pobijedili", rekao je poslije meča plejmejker Partizana.

Pitali su ga novinari u Areni šta je presudilo da tim izdrži dva produžetka i da pobijedi tim koji se bori za najviši plasman u Evroligi.

"To što smo nastavili da se borimo, što smo igrali odbranu. Znali smo da imamo šansu da pobijedimo ako budemo branili njihove napade. Sada je cilj nastavimo da se borimo, da se takmičimo. Ponosan sam kada nekome nanesemo poraz koji im nije potreban u ovom momentu sezone. To je sve što možemo da uradimo. Da nastavimo da se borimo, naš je posao da igramo košarku, svi volimo ovaj sport", rekao je on.

Pominjao je i Crvenu zvezdu

Nakon poraza od Crvene zvezde u ABA ligi u četvrtak nas očekuje duel vječitih rivala u Evroligi. Jako je motivisan za tu utakmicu reprezentativac Južnoga Sudana.

"Veoma sam motivisan. Jako, jako motivisan. Izgubili smo posljednji derbi protiv njih, to je još jedan tim kome je potrebna pobjeda protiv nas. Voljeli bismo više od svega na svijetu da to ne uspiju. Moramo da uđemo u meč kao i sada. Sa mnogo energije, zajedno i da probamo da pobijedimo", istakao je on.

Osvrnuo se i na opasku da se sada Partizana u Evroligi svi plaše. "Ne znam čovječe, zovi to kako hoćeš ali mi ćemo se boriti.Nećemo dozvoliti da nas lako pobijediš, svaku pobjedu protiv nas ćerš morati da zaradiš vrlo teško. OStaćemo fokusirani, mnogo je košarke ostalo. Imamo još dvije lige da završimo."

"Za to živim"

Pogodio je trojku koja je Partizan uvela u drugi produžetak i znao je da će ta lopta ući. "Da, sto odsto. Živim za te momente. To sam ja, uvijek imam samopouizdanja čak i poslije promašaja", jasan je bio on.

Pitali su ga novinari i da li ostaje u Partizanu. "Nadam se da ćemo uskroo imati odgovor. Sviđa mi se ovdje i nadam se da ćemo uskoro imati odgovor."

Na kraju je dobio i pitanje koja četiri tima vidi na F4 Evrolige. "Iskreno ne znam i ne zanima me.- Gledam moj tim i teško mi je što mi ne možemo da budemo tu. Nikada se ne zna, uznuđen sam da vidim ko će otići na F4", završio je Karlik Džouns.