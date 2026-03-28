"Ma, daj mi to pivo ovamo": Kalates pogodio nemoguć šut, pa proslavio ispred svlačionice

Autori Nemanja Stanojčić Autori Tijana Jevtić
Nik Kalates je pogodio jednu od najvažnijih trojki u pobjedi Partizana, pa je to znao da proslavi sa pivom ispred svlačionice.

Nik Kalates proslavio pobjedu Partizana uz pivo Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Partizan je ostvario nevjerovatnu pobjedu u Beogradskoj Areni. Poslije dva produžetka, 50 minuta igre i povratka iz dvocifrenog minusa je srušio Valensiju - 110:104. Glavne uloge imali su Karlik Džouns i Sterling Braun, ali je Nik Kalates bio "tihi heroj". Znao je to da proslavi, sa pivom u ruci.

Iskusni grčki plejmejker je za 29 minuta dao devet poena, ali je pogodio i jedan od najvažnijih šuteva za crno-bijele. Bilo je to u 43. minutu, dakle u trećem minutu prvog produžetka, kada je Valensija imala "+5" (94:89). Vrijeme za napad je isticalo, ostao je u ćošku, nije imao drugog izbora, šutirao je trojku preko ruke u padu i pogodio i tako dao novu šansu svom timu (94:92). Našao je sjajan način da sve to proslavi poslije meča.

Ispred svlačionice je Kalates uzeo pivo i proslavio i veliku pobjedu i trojku koja je i te kako imala uticaj na konačan ishod ove utakmice. Partizanu sada slijedi duel sa Bosnom u ABA ligi, pa derbi sa Crvenom zvezdom u okviru Evrolige.

Nik Kalates uživa posle pobede
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
