Zašto Šejk Milton nije igrao više? Penjaroju pitali za Amerikanca i raspravu u Areni

Đoan Penjaroja je poslije pobjede protiv Valensije hvalio svoje igrače i publiku, a dao je kratak odgovor o Šejku Miltonu.

Partizan je odigrao dva produžetka, 50 minuta, vratio se iz dvocifrenog minusa i uspio da slomi Valensiju (110:104). Đoan Penjaroja je sa dosta emocija pričao o svemu što se desilo na terenu.

"Prvo bih htio da čestitam našim navijačima, jer mislim da su nam oni mnogo, mnogo pomogli da da se borimo 50 minuta. Bilo je važno za igrače, čestitam mojim igračima jer je Valensija veliki izazov, sjajan su tim, igraju brzu košarku, rotiraju igrače, daju 100 odsto svaki minut na terenu. Trud mojih igrača je bio veoma važan, zaslužili su pobjedu, peta u nizu u Evroligi. Dan za ponos što si u Partizanu", počeo je Penjaroja konferenciju za medije.

Upitan je čime je više zadovoljan - prikazanim kvalitetom ili borbenim duhom ekipe?

"Oba sigurno. Nije dovoljan borbeni duh da se dobije Valensija. Jasno je da je tim igrao sa velikim srcem, borio se do kraja, vjerovao da može da pobijedi. Ako tim ne igra kvalitetno, nemoguće je dobiti Valensiju, tim koji igra fantastično. Ako ne igrate dobro na obe strane terena, nemoguće je dobiti."

"ABA je fokus, ali hoćemo što više pobjeda"

Bila je ovo peta evroligaška pobeda Partizana u nizu, ukupno 14. u elitnom takmičenju. Pitali su ga kako se sada oseća pošto je došao u teškoj situaciji.

"Osećaj je sjajan, atmosfera za igranje košarke u Areni je bila fantastična. Igrali smo protiv dobrog tima, takmičili se do kraja, osećaj je veoma, veoma dobar. Tim je igrao dobar meč, sa borbenim duhom. Navijači, igrači, stručni štab, svi znamo da nemamo šansu za plej-of, ali sam pre nekoliko nedelja rekao da ćemo se boriti da dobijemo što više mečeva. Tim želi da pobeđuje, zaslužuje pobede i za nas je najvažnija sledeća utakmica. Uživaćemo u ovoj pobedi, imaćemo slobodan dan, potreban im je odmor, pa se spremamo za meč sa Bosnom. Naš glavni cilj je ABA liga, ali igrači žele da se takmiče u svim mečevima."

Zašto Milton nije igrao?

Prokomentarisao je Penjaroja i igru Nika Kalatesa i ludačku trojku koju je postigao u padu u prvom produžetku u momentu kada je Valensija imala pet poena prednosti.

"Da, bila je luda trojka. Nik je sjajan igrač, ali su Karlik, Braun, Osetkovski, Lakić, svi su odigrali odličan meč i treba o svima da se priča."

Na kraju su ga pitali i zašto Šejk Milton nije više igrao, proveo je na parketu samo četiri minuta, a španski stručnjak je bio ljut na njega zbog defanzivnih grešaka.

"To je tehnička odluka. Ova utakmica nije bila za njega, igrali su neki drugi igrači", završio je Penjaroja.