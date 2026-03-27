"Pitao sam igrače šta da radimo, rekli su mi šta neće": Penjaroja otkrio šta su mu rekli, nije mogao da vjeruje

"Pitao sam igrače šta da radimo, rekli su mi šta neće": Penjaroja otkrio šta su mu rekli, nije mogao da vjeruje

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Đoan Penjaroja je poslije velike pobjede Partizana i dva produžetka otkrio šta su mu igrači tražili.

Partizan je poslije dva produžetka uspio da pobijedi Valensiju i da upiše peti uzastopni evroligaški trijumf (110:104). Heroji su bili Sterling Braun (31, 7sk) i Karlik Džouns (27, 6as), ali je važnu ulogu imao i Nik Kalates (9, 6as). Poslije svega što se desilo u Beogradskoj Areni se oglasio Đoan Penjaroja.

"Nevjerovatna pobjeda u sjajnoj atmosferi, naši navijači su nam mnogo pomogli. Moji igrači su uložili veliki, veliki trud. Teška utakmica, morao sam da koristim istih šest igrača u produžecima. Moraću da im dam slobodan dan. Velika pobjeda protiv sjajnog tima. Veoma sam srećan", rekao je Penjaroja novinarki Kristini Tomić poslije meča.

Veliki broj igrača igrao je preko 30 minuta, Braun i Osetkovski su igrali 40 minuta od ukupno 45, Karlik 37, Bonga 37, Kalates 29, a španski stručnjak je otkrio šta su mu igrači rekli na kraju prvog produžetka. Ostalo je 19 sekundi na semaforu, Penjaroja ih je pitao da li žele da prave faul, pa da crno-bijeli rješavaju posljednji napad i imaju šansu da završe meč, dobio je "Ne" kao odgovor.

"Momci koji su završili prvi produžetak, pitao sam ih da li žele da koriste faulove i da imamo posljednji napad. Rekli su mi 'ne' i da im nije problem da igraju tri, četiri produžetka. To je dobar stav i to je način na koji treba da igramo", završio je Penjaroja.

Možda će vas zanimati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

