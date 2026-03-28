Crvena zvezda protiv Barselone imala jedan problem: Saša Obradović ga vidi, ali od svoje vizije ne odustaje

Saša Obradović zna ko je lider ovog tima, a ko je tu da pomogne. I to se neće mijenjati čak ni kada tim igra dva produžetka u nekoliko dana.

Crvena zvezda je odigrala dva produžetka u duplom kolu Evrolige odigranom u Španiji i tim Saše Obradovića odnio je jednu pobjedu na ova dva meča. Dok je u Baskiji ipak crveno-bijela ekipa pokazala snagu i koncentraciju u produžetku protiv Barselone ipak nije bilo snage.

Na kraju su Vil Klajburn, Jan Veseli i prije svega Đoel Para i Tomaš Satoranski iz prikrajka bili oni koji su odlučili ovaj meč. A šta je Crvenoj zvezdi falilo da pobijedi Barselonu?

Svježina

Nakon produžetka odigranoj u Vitoriji Kodi Miler-Mekinajter je igrao 39 minuta, Džordan Nvora 34, Semi Odželej 30, Čima Moneke 28, Džared batler 21. Protiv Baskonije Miler-Mekintajer je imao 37 minuta, Moneke 35, Odželej 25, a Batler 22 uz 22 minuta Nvore.

Sa jedne strane je jasno da ovaj tim Saše Obradovića ima strukturu, da se zna ko su glavne opcije i da se zna ko je na terenu kada se sve rješava. Ipak u duplom kolu sa dva produžetka nije se moglo do dvije pobjede uz ovako velike minutaže glavnih aktera. Dobrić je dobio samo 5 minuta iako je pogodio jedini šut, Izundu 5 minuta iako je imao 2 poena i impresivnu blokadu za to vrijeme. Džoel Bolomboj je bio sjajan za skoro 12 minuta na terenu.

Kad nisi svjež - promašiš

Kodi Miler Mekintajer je trojke šutirao 1/5, Džared Batler je prvi koš iz igre dao za produžetak i rezultat 75:75 i tek je u produžetku krenuo da pogađa. Promašio je 7 trojki, Kalinić je promašio 3, a Karter i Moneke po dve. Sa samo 23 odsto šuta iz igre rekli bismo da ne može da se pobijedi, ali jke borbena Zvezda uspjevala ove seone i to da uradi. Ipak, ovoga puta ne.

Vidi se ko je bio povrijeđen

Riješio je da uključi u ekipu Hasijela Rivera i Tajsona Kartera Saša Obradović i to će mu se možda i isplatiti u nekom trenutku do kraja sezone. Za sada je odlično otvorio Rivero i dao je osam poena u prvoj četvrtini, ali se vidjelo da kasni u odbrani i da prije svega nema "noge" za najviši nivo još uvijek. Tajson Karter je dobio minute ispredd Dobrića, imao nekoliko sjajnih odbranam ali djeluje da napadački još nije uklopljen u tim i do kraja sezone se nada Zvezda da će dobiti onog igrača koji je na pripremama izgledao kao pun pogodak.

Sada mora da se pobjeđuje







Standings provided by Sofascore

Crvena zvezda ima 19 pobjeda i na mjestu je koje vodi u plej-in Evrolige. Na četiri kola do kraja to joj ipak nije garantovano. Sa 19 pobjeda na trijumf je Zvezda od šestog mjesta, ali i na dvije pobjede više od Makabija koji je 11. Problem je što Makabi ima odigran meč manje i ako dobije Hapoel u zaostalom meču vraća se u igru.

Do kraja su tu mečevi sa Partizanom, Parizom,. Asvelom i Real Madridom i realno je pretpostaviti da dvije pobjede vode sigurno u plej-in, a za plejof i šesto mjesto će trebati bar tri pobjede. Ipak, jedno je sigurno.

Saša neće odustati

Saša Obradović neće odustati od svoje vizije. Možda je Zvezda izgubila ovaj meč zbog manjka svježine, ali opet, možda je Baskoniju dobila baš zato što je Obradović vjerovao nosiocima i dao im je veliku minutažu? Sašina Crvena zvezda ima strukturu, zna se ko šta u njoj radi, a kako će se to pokazati, tek ćemo vidjeti. Sada se lomi sezona, sada ide borba za plejof Evrolige i preostala tri trofeja. A trenerski posao je takav - ako Zvezda bude uspješna svi će aplaudirati Obradoviću. Ako ne bude, on će biti kriv što nije koristiš širu rotaciju. Djeluje ipak, da to njega ne dotiče. On zna kakav tim želi i takvu ekipu izvodi na teren.