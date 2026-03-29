"Moramo da nađemo mentalnu snagu": Oglasio se Saša Obradović pred težak duel

Dragan Šutvić
Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je očekivanja pred meč sa Dubaijem.

Crvena zvezda Dubai najava Saša Obradović Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Dubaija u utakmici 5. kola Top 8 faze ABA lige u ponedjeljak od 19 časova. Izabranici Saše Obradovića su u paklenom ritmu jer ih poslije iscrpljujućeg duplog kola u Španiji očekuje duel sa Dubaijem, pa derbi sa Partizanom u Evroligi.

Crveno-bijeli su doživjeli težak poraz u posljednjem duelu kada je Dubai slavio sa 114:91. Ključno će biti pronaći mentalnu snagu u najvažnijem delu sezone, kaže Obradović.

"Očekuje nas izuzetno težak meč, pravi evroligaški meč sa ekipom Dubaija koja ima najveće ambicije u ABA ligi, želi da je osvoji ali i da se plasira u plej of Evrolige. Imaju ogroman kvalitet i očekuje nas težak ispit jer i mi imamo najveće ambicije u ovom takmičenju. Moramo da nađemo i mentalnu snagu i energiju za ovaj meč u kome želimo pobjedu pred našim navijačima. Važno je i da održavamo taj ritam dobrih rezultata pred sve što nam slijedi".

Kapiten crveno-bijelih Ognjen Dobrić takođe je iznio očekivanja pred utakmicu koja može i te kako da utiče na finiš sezone.

"Težak duel je pred nama, utakmica sa evroligašem, i to nakon vrlo napornog duplog kola Evrolige. Ipak, igramo pred našim navijačima, dobro se poznajemo sa ekipom Dubaija ovo će nam biti već četvrti duel ove sezone. Želimo dobar rezultat kojim ćemo graditi dobru atmosferu i samopouzdanje pred vrlo važne mečeve koji slijede".

Crvena zvezda je trenutno na četvrtom mjestu sa učinkom od 15 pobjeda i pet poraza, dok je Dubai prvi sa skorom 18-2.

