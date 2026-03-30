Crvena zvezda naciljala pleja za narednu sezonu

Crvena zvezda naciljala pleja za narednu sezonu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Kris Džouns bi poslije samo jedne sezone u ambicioznom projektu Hapoela iz Tel Aviva mogao da stigne u ekipu Crvene zvezde.

Crvena zvezda naciljala pleja za narednu sezonu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prema saznanjima izraelskih medija već krenula u potragu za novim plejmejkerom za narednu sezonu. Kako javlja "Hajom" crveno-bijeli žele da dovedu Krisa Džounsa. Iskusni plej koji ove sezone nastupa za Hapoel iz Tel Aviva ima 32 godine, visok je 188 centimetara i postaće na kraju sezone slobodan.

On je sa Hapoelom potpisao jednogodišnji ugovor i ove sezone je dijelio minutažu sa Vasilijem Micićem. Sada se kao opcija za njega pojavila Crvena zvezda, a kako Izraelci navode Hapoel ne planira da mu ponudi novi ugovor. To dosta govori pošto su većini prvotimaca već ponuđeni novi ugovori. Ove sezone Kris Džouns ima u prosjeku 9,5 poena,  3,5 asistencija i 1,7 skok u Evroligi.

Ko je Kris Džouns? 

Nevjerovatan je put ovog pleja koji je poslije koledža krenuo iz Mongolije, zatim je igrao u Bazelu, pa u Belgiji. Iz Burse je došao u Makabi gdje je igrao Evroligu, a poslije sjajne sezone u Asvelu se probio do Vlensije. U Španiji je proveo tri godine prije dolaska u Hapoel.

Šta ovo znači za Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda na mjestu pleja ima Kodija Milera-Mekintajera kome ističe ugvoor, Jaga Dos Santosa koji je nekoliko puta bio otpisivan pa vraćan u tim i Džareda Batlera. Vidjećemo da li je Kris Džouns planiran da "uskoči" u rotaciju umjesto Jaga ili možda da zamijeni nekoga od lidera tima ukoliko ne ostanu u Beogradu.

