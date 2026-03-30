Čelnik Crvene zvezde: "Plan je da dobijemo novu halu"

Predsjednik Upravnog odbora Živorad Vasić otkrio da Crvena zvezda dobija novu halu.

Košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan posljednjih nekoliko godina "dijele" Beogradsku arenu, u kojoj se igra najveći broj mečeva ovih ekipa tokom sezone. Dva tima u istoj dvorani često nisu dobro rješenje, jer onda ponestaje termina za treninge prvog tima ili mlađih kategorija, a moraju da se "uklapaju" i termini utakmica. Zvezda bi uskoro, barem po riječima svojih čelnika, mogla da riješi taj problem!

Kako je istakao predsjednik Upravnog odbora Crvene zvezde Živorad Vasić, u planu je da klub dobije novu halu koja bi bila trenažni centar crveno-bijelih. Time bi se problem riješio na duge staze, a Zvezda bi postala "sam svoj gazda" u dvorani čiji je vlasnik.

"Osvajač Evrolige dobija novac za jednog dobrog, solidnog igrača, ali ne najboljeg. Evo vidjeli ste, država je ušla da pomogne Monaku. Problemi su svuda, a njihovo rješavanje čini draž sporta. Već imamo ideju za sljedeću godinu, sigurno je da je pred Zvezdom svijetla budućnost. U planu je nova hala, naš trenažni centar, na tome vrijedno radimo", rekao je Živorad Vasić na nacionalnom forumu "Budućnost srpskog sporta" koji je organizovao Olimpijski komitet Srbije.

Čelnik Crvene zvezde ispričao je i da su popravljeni uslovi u kojima treniraju igrači košarkaške sekcije, ali da bi ona još više trebalo da se ugleda na fudbalsku.

"Trofeji su izuzetno bitni. Ali, ono na šta smo najponosniji je što smo napravili ozbiljne korake u infrastrukturi. Mi moramo da budemo mlađi brat FK Crvena zvezda, tamo vidite mnogo mladih ljudi koji sve to pokreću. Čima Moneke kaže da ovakve uslove nigde nije vidio i da je srećan ovdje. Često javnost nije svjesna koliko privrednici i cijeli Upravni odbor igraju bitnu ulogu u budžetu. Uz to i država, to ne smije da bude tabu tema, kao i navijači, preko prodaje ulaznica", zaključio je Vasić.

