Obradović pobjesnio u 14. sekundi: Pionir grmio zbog pogrešne odluke sudija

Trener Crvene zvezde Saša Obradović srčano je reagovao na startu abaligaškog meča protiv Dubaija
U susretu Crvene zvezde i Dubaija već u 14. sekundi meča trener domaćeg tima Saša Obradović morao je da zatraži video provjeru. Susret petog kola Top 8 faze regionalnog takmičenja na taj način najavio je uzbudljiv meč.
Jedva da je meč i počeo, a već u 14. sekundi vrijeme je zaustavljeno, a sudije su bile primorane da vrate snimak i preispitaju odluku. Bijesni Saša Obradović zatražio je video provjeru, a sa lica trenera jasno se moglo pročitati da nije bio zadovoljan reakcijom Saše Peteka, Jasipa Radojkovića i Denisa Hadžića.
Pogledajte spornu situaciju na meču protiv Dubaija, koja je naljutila Sašu Obradovića:
Na startu meča su se u borbi za loptom ispod koša Zvezde našli Dejan Davidovac i Filip Petrušev. Kako je lopta završila u autu, arbitri su pokazali da posjed pripada crveno-belima, ali je trojac potom riješio da se na kratko sastane i porazgovara o odluci. Vrlo brzo je došlo i do promjene, lopta je pripala Dubaiju, a to je izazvalo bijes Saše Obradovića.
Trener Crvene zvezde vikao je i tražio video provjeru. Saša Obradović se uhvatio za glavu, u nevjerici zbog promijenjene odluke i na kraju je bio u pravu. Sudije su poslije gledanja snimka shvatile da posjed, ipak, pripada domaćinu, a šef struke crveno-bijelih arbitre je pozdravio salvama psovki. Vidno je bio trener domaćeg tima uzrujan. Čini se s pravom.