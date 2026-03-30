Pionir aplaudirao Aleksi zbog sjajnog gesta: Sudije razbjesnile sve, Kalinić vikao, publika im zviždala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Aleksa Avramović priznao je da se lopta odbila od njega u aut i da pripada Crvenoj zvezdi, dobio je aplauze za sportski potez, a sudije zvižduke.

Fer-plej potez Alekse Avramovića protiv Crvene zvezde Izvor: Arena sport

Sudije su za desetak minuta igre u Pioniru u nekoliko navrata donosile odluke koje su razbjesnile navijače Crvene zvezde na utakmici protiv Dubaija u ABA ligi. Prvo je Saša Obradović bio ljut, a onda i Nikola Kalinić. Ali, Aleksa Avramović je pokazao šta znači fer-plej.

Igrao se 12. minut utakmice kada je poslije jednog dodavanja Kondića loptu prvo dokačio Kalinić i spriječio da dođe do Avramovića, lopta je završila u autu. Sudija Sašo Petek je pokazao da je za Dubai što je iznerviralo Kalinćia. Odmah je signalizirao Saši Obradoviću da traži "čelendž" ubijeđen da je lopta otišla od Alekse.

Dok je to pokazivao, nije vidio momenat kada je plejmejker Dubaija prišao sudiji Peteku i rekao mu da je on posljednji dirao loptu i da treba da pripadne Zvezdi. Publika je to nagradila kratkim aplauzom za Avramovića, a onda su uslijedili zvižduci za sudijsku trojku.

Aleksa Avramović priznao grešku u Pioniru
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Na ovom meču pored Peteka (Slovenija) sude još i dvojica hrvatskih arbitara Josip Radojković i Denis Hadžić.

KK Crvena zvezda KK Dubai ABA liga Aleksa Avramović Nikola Kalinić

