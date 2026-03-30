"Igrači su tako naučeni, ljudi moraju da shvate": Obradović otvorio dušu o svim problemima Zvezde

Saša Obradović je detaljno pričao o problemima u igri Crvene zvezde i šta se dešava u timu.

Crvena zvezda pobijedila je Dubai u derbiju kola ABA lige (84:82) i tako se revanširala za ubjedljiv poraz u Sarajevu. Na ovom meču Saša Obradović nije računao na četvoricu igrača (Kodija Milera Mekintajera, Čimu Monekea, Semija Odželeja i Donatasa Motijeunasa). Detaljno je pričao o svim problemima u igri tima.

"Čestitam igračima na zasluženoj pobjedi, dobro odrađena utakmica. U početku smo imali, pred utakmicu, kadrovske probleme poslije teške nedjelje i dva gostovanja u Španiji. Kodi je imao probleme sa leđima, Čima sa zglobom, pred meč je Semi osjetio posljedice pada u Vitoriji, nije mogao da igra. Kao i protiv Partizana u ABA ligi i pred meč sada je Moneke otkazao. Dobro smo odreagovali, diktirali tempo, igrali dobru timsku košarku. Zadovoljan sam pobjedom", počeo je Saša.

Svjestan je i on da postoje problemi u igri Zvezde i da ima stvari koje moraju da se poprave u završnici sezone.

"Možda neke stvari koje smetaju, ali dosta pričamo o tome. Posebno o nekim stvarima koje su možda neodgovorne i neozbiljno izgubljene lopte. Kada bih pričao o tome, mogao bih da analiziram i ono što imamo i igrače koji su na taj način obučeni. Jeste da imamo probleme, jeste da imamo te vrste problema, da znamo šta je dobar šut, da ne izgubimo loptu kada je najvažnije. Dosta pričamo o tome. Imamo dobar napredak. Ostavljamo sve to iza nas, Miljenović je odigrao izvanredno, odigrao je odlično sa klupe, donio je pravu energiju i uz sve druge koji su igrali i dali doprinos. Mislim da je bila dobra timska pobjeda."

"Kalinić na četvorci, lijepo je imati pametnog igrača tu"

Priznao je Obradović da je želja za revanšom bila dodatni motiv za tim, pa je pohvalio Nikolu Kalinića.

"To je jedan dio, pričali smo i o tome, taj poraz je bio totalno bez ponosa. Ne može Zvezda tako da igra utakmicu. Bez obzira da li je objektivan ili ne, jer smo bili izduvani poslije Fenera. To je bio dobar motiv sigurno da odigramo ovako. Igrači koji nisu ni igrali, imali su dobru energiju, posebno bekovi i davali su pravi ritam. Jago je dobro organizovao, poslije toga i sa Karterom koji je iz meča u meč sve bolji. Poslije toga Miljenović i Batler. Kalinić na četvorci je možda bilo malo iznuđeno, dobro je imati pametnog igrača na toj poziciji. Davidovac je odradio dobar posao protiv uz trojicu centara koji su na svaki način različiti. Može da se drži dobar ritam tokom meča", objasnio je Obradović i dodao da je sa Motiejunasom sve u redu, da je u pitanju odluka trenera da igraju drugi centri.

Šta su problemi Crvene zvezde?

Zvezda je u jednom momentu meča imala 19 poena prednosti (40:21), pa je onda u drugom poluvremenu dozvolila seriju od 16:0. Šta se dešava u tim momentima sa timom?

"Uf... Šta je rješenje, očigledno je da moramo da pričamo o tome. Očigledno je da kada biraš ekipu, imaš ekipe koja znaju da igraju zajedno, znaju da igraju evropski tim košarke. Mi smo ekipa realno koja dosta zavisi od instinkta igrača. Da li je logika najveća ili nije, tako su učeni da igraju. Moraš to da prihvatiš. Ukoliko ulaziš u to da mijenjaš detalje i da mijenjaš igru da taktički budeš bolji, gubiš ono što imaš. Moraš to da prihvatiš, da će da bude nekih ishitrenih šuteva. Da će da bude neka izgubljena lopta koja ne pripada velikim utakmicama. To smo mi i ljudi moraju to da shvate. Ovo je najbolje što možemo i da igramo u ovom momentu i što možeš da očekuješ od igrača", detaljno je pričao Saša.

Posebno je govorio o Džordanu Nvori i nekim njegovim nerezonskim odlukama na nekim mečevima.

"Kako raditi? Imamo dosta sastanaka, pričamo o tome dosta. Osim tih izgubljenih lopti, pričamo o pametnom korišćenju faulova na obje strane. Pogotovo u igri. Neki igrači što su došli iz Amerike nisu nikada bili tako obučavani, šta znači faul, kako ga praviti, gledajući bonus i slično. Na obje strane terena. To su male stvari koje prave razliku. Ne možeš u bonusu da napraviš takve faulove, pričamo o tome dosta. Možda ne mogu najbolje da očekujem, ali je sigurno da sve više razumiju. Što se mene tiče, ljudi pokušavaju na najbolji način i zahvalan sam im zbog toga, trude se da prihvate te neke stvari. Ove neke ishitrene šuteve. Kada bi neko analizirao utakmicu, pa u momentu da li je Nvora trebalo da šutne, ima neke logike, ali gubiš ritam utakmice na taj način Džordan igra. Da ga staviš. Mogao sam iz glave da stavim meč, protiv Valensije u drugom poluvremenu priđemo na jedna posjed i onda vidiš kako pogađa i sad je momenat kada treba da doda, a ne da šutne. Mora da nauči te stvari. Izlazimo iz tajm-auta, da li treba da doda, razmišljanje ga dovodi u neko drugo stanje koje nije komforno za njega", zaključio je Obradović.