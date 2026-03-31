Zvezda odigrala za Partizan: Crno-bijeli ponovo prvi, evo kako stoje stvati na tabeli ABA lige

Pobjeda Crvene zvezde nad Dubaijem prokrčila je put Partizanu u ABA ligi

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Dubai u petom kolu Top 8 faze ABA lige i na taj način pomogla Partizanu da se vrati na vodeće mjesto regionalnog takmičenja. Crno-bijeli su na početku sezone bili u vrhu tabele, ali je bolja igra koš-razlika postavila debitanta Evrolige na vrh tabele. Sad su stvari promijenjene.

Partizan je trijumfom nad Bosnom zauzeo prvu poziciju i sad ima skor 19-2, što je pobjeda više u odnosu na drugoplasirani Dubai (18-3). Zahvaljujući pobjedi Crvene zvezde, koja je sad na četvrtom mjestu, ekipa Đoana Penjaroje je tri kola prije kraja Top 8 faze regionalnog takmičenja zasjela na tron. Tim Saše Obradovića se nalazi odmah iz Budućnosti koja ima isti skor (16-5).

Partizan u regionalnom takmičenju pred sobom ima još teških mečeva, ovu ekipu očekuje derbi u Morači, protiv Budućnosti, 5. aprila. Potom tim Đoana Penjaroje igra protiv Cedevita Olimpije 12. aprila i na kraju nas očekuje "vječiti" derbi, u kojem je domaćin "parni valjak" 19. aprila.

Kad je Partizanov direktni rival u pitanju, ekipa Dubaija - tim Jurice Golemca će odmjeriti snage sa Cedevita Olimpijom 4. aprila. Potom nas očekuje još jedan derbi u ABA ligi - susret sa ekipom Budućnosti 13. aprila i na kraju meč protiv Bosne u dvorani Mirza Delibašić 20. aprila od 18 sati.



